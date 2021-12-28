https://ria.ru/20211228/gosuslugi-1765890153.html

В России открыли первую лабораторию пользовательского тестирования госуслуг

В России открыли первую лабораторию пользовательского тестирования госуслуг - РИА Новости, 28.12.2021

В России открыли первую лабораторию пользовательского тестирования госуслуг

Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко открыл первую лабораторию пользовательского тестирования госуслуг, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T18:19

2021-12-28T18:19

2021-12-28T20:48

общество

дмитрий григоренко

россия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко открыл первую лабораторию пользовательского тестирования госуслуг, сообщили в пресс-службе кабмина.Такие лаборатории "станут одним из ключевых инструментов внедрения принципов клиентоцентричности в деятельности органов государственной власти".В них специалисты будут оценивать комфорт и эргономичность госуслуги на каждом этапе получения. В лабораториях протестируют как существующие, так и вновь создаваемые сервисы, на оценку каждого уйдет около двух недель.На основании анализа результатов процедуры при необходимости будут корректировать.Лаборатории оснащены биобраслетами и электроэнцефалографами отечественного производства, которые опережают многие зарубежные образцы по разным характеристикам.В процессе тестирования оборудование будет фиксировать реакции человека при использовании конкретного сервиса и анализировать активность как головного мозга, так и нервной системы.На первом этапе лаборатории запустят в Московской, Липецкой и Тульской областях, к 2024 году появится сеть, а к 2030-му она заработает по всей стране.

https://ria.ru/20211227/gosuslugi-1765723984.html

https://ria.ru/20211222/gosuslugi-1764854346.html

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общество, дмитрий григоренко, россия