Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211228/gosuslugi-1765890153.html
В России открыли первую лабораторию пользовательского тестирования госуслуг
В России открыли первую лабораторию пользовательского тестирования госуслуг - РИА Новости, 28.12.2021
В России открыли первую лабораторию пользовательского тестирования госуслуг
Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко открыл первую лабораторию пользовательского тестирования госуслуг, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T18:19
2021-12-28T20:48
общество
дмитрий григоренко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765861829_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_43788d7353efa8af1044b5c8d97396d4.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко открыл первую лабораторию пользовательского тестирования госуслуг, сообщили в пресс-службе кабмина.Такие лаборатории "станут одним из ключевых инструментов внедрения принципов клиентоцентричности в деятельности органов государственной власти".В них специалисты будут оценивать комфорт и эргономичность госуслуги на каждом этапе получения. В лабораториях протестируют как существующие, так и вновь создаваемые сервисы, на оценку каждого уйдет около двух недель.На основании анализа результатов процедуры при необходимости будут корректировать.Лаборатории оснащены биобраслетами и электроэнцефалографами отечественного производства, которые опережают многие зарубежные образцы по разным характеристикам.В процессе тестирования оборудование будет фиксировать реакции человека при использовании конкретного сервиса и анализировать активность как головного мозга, так и нервной системы.На первом этапе лаборатории запустят в Московской, Липецкой и Тульской областях, к 2024 году появится сеть, а к 2030-му она заработает по всей стране.
https://ria.ru/20211227/gosuslugi-1765723984.html
https://ria.ru/20211222/gosuslugi-1764854346.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765861829_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_07359050d6c66809cc4eb3e4990e58db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий григоренко, россия
18:19 28.12.2021 (обновлено: 20:48 28.12.2021)
 
В России открыли первую лабораторию пользовательского тестирования госуслуг

Вице-премьер Григоренко открыл первую лабораторию пользовательского тестирования госуслуг

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко открыл первую лабораторию пользовательского тестирования госуслуг, сообщили в пресс-службе кабмина.
Такие лаборатории "станут одним из ключевых инструментов внедрения принципов клиентоцентричности в деятельности органов государственной власти".
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
Вчера, 20:03
В Минцифры опровергли информацию об утечке исходного кода госуслуг
В них специалисты будут оценивать комфорт и эргономичность госуслуги на каждом этапе получения. В лабораториях протестируют как существующие, так и вновь создаваемые сервисы, на оценку каждого уйдет около двух недель.
На основании анализа результатов процедуры при необходимости будут корректировать.
"Мы понимаем, что если хотим сделать госуслуги по-настоящему удобными, то должны конструировать их с позиции пользователя. Уровень развития науки и современных технологий позволяет нам заложить в основу процедуры получения услуги индивидуальный подход к решению проблем граждан и бизнеса. Для этого мы открыли лаборатории пользовательского тестирования", — добавили в правительстве со ссылкой на Григоренко.
Лаборатории оснащены биобраслетами и электроэнцефалографами отечественного производства, которые опережают многие зарубежные образцы по разным характеристикам.
В процессе тестирования оборудование будет фиксировать реакции человека при использовании конкретного сервиса и анализировать активность как головного мозга, так и нервной системы.
На первом этапе лаборатории запустят в Московской, Липецкой и Тульской областях, к 2024 году появится сеть, а к 2030-му она заработает по всей стране.
Страница Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 10:57
На "Госуслугах" планируют ввести обязательную двухфакторную идентификацию
 
ОбществоДмитрий ГригоренкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления
01:11Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
01:02Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
00:56Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
00:49При взрыве в украинской больнице погибли два человека
00:42Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
00:40Новак назвал причины газового кризиса в Европе
00:39Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
00:30Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
00:27Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
00:21Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
00:12Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
00:05Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
23:52Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
23:44Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада
23:43Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
23:36В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор
23:33Полянский выразил надежду на возобновление СВПД
23:24На Украине признали информационную политику России угрозой
23:02Зеленский ввел санкции против трех медиакомпаний
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопленияГлавный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия ракаГосдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцевПри взрыве в украинской больнице погибли два человекаМигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими даннымиНовак назвал причины газового кризиса в ЕвропеМинздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинацииВступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантовНекоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотикиПрезидент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школыПрезидент Эстонии заявил о готовности встретиться с ПутинымМинздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревностиДипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и ЗападаПочти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в СуданеВ Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спорПолянский выразил надежду на возобновление СВПДНа Украине признали информационную политику России угрозойЗеленский ввел санкции против трех медиакомпаний