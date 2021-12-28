https://ria.ru/20211228/gogilashvili-1765842563.html

На Украине возбудили дело против экс-замглавы МВД после скандала в Донбассе

На Украине возбудили дело против экс-замглавы МВД после скандала в Донбассе - РИА Новости, 28.12.2021

На Украине возбудили дело против экс-замглавы МВД после скандала в Донбассе

Государственное бюро расследований возбудило дело в отношении ранее попавшего в скандал экс-замглавы Министерства внутренних дел Украины Александра Гогилашвили... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:14

2021-12-28T15:14

2021-12-28T17:34

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денис монастырский

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КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Государственное бюро расследований возбудило дело в отношении ранее попавшего в скандал экс-замглавы Министерства внутренних дел Украины Александра Гогилашвили по статье "служебный подлог", сообщил депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.Ранее кабинет министров Украины уволил Александра Гогилашвили с должности заместителя министра внутренних дел после скандала на блокпосту в Донецкой области."Экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили будет нести ответственность как за свое безнравственное поведение, так и за возможное нарушение закона! По инициативе МФО (межфракционного объединения. — Прим. ред.) "Разумная политика" Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области", — написал Разумков на своей странице в фейсбуке и опубликовал фото ответов госбюро расследований и офиса генпрокурора на депутатские обращения.Также, по его словам, офис генпрокурора приобщил к соответствующему уголовному делу депутатское обращение о возможном сопротивлении Гогилашвили работникам правоохранительных органов.Ранее на ютьюб-канале "Остання крапля" ("Последняя капля". — Прим. ред.) было опубликовано видео с человеком, похожим на Гогилашвили. В подписи к ролику авторы утверждают, что на въезде в Донецкую область чиновник отказался выполнять требования сотрудника полиции и не сразу остановился на блокпосту. После остановки мужчина начал выяснять отношения с правоохранителями и доказывал, что они должны знать его в лицо. Также авторы видео уточняют, что чиновник угрожал и лез в драку.После этого министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал отстранение Гогилашвили на время разбирательства. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Монастырского и кабинет министров рассмотреть вопрос увольнения Гогилашвили. Кроме того, Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы России сообщил, что Гогилашвили имеет действующий паспорт гражданина Российской Федерации и индивидуальный налоговый номер.

https://ria.ru/20211213/gogilashvili-1763429716.html

https://ria.ru/20211213/gogilashvili-1763411979.html

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в мире, украина, донецкая область, мвд украины, владимир зеленский, верховная рада украины, дмитрий разумков, денис монастырский