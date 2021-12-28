https://ria.ru/20211228/gaz-1765837227.html

"Газпром" выполняет свои обязательства по поставкам газа, заявил Чижов

"Газпром" выполняет свои обязательства по поставкам газа, заявил Чижов - РИА Новости, 28.12.2021

"Газпром" выполняет свои обязательства по поставкам газа, заявил Чижов

Газпром выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:53

2021-12-28T14:53

2021-12-28T14:53

экономика

украина

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евросоюз

еврокомиссия

газпром

владимир чижов

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Газпром выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов."Газпром имеет ресурсы, во-первых, самого газа, имеет возможность его прокачки, по существующим газопроводам. Другое дело, что при этой прокачке, то есть через территорию Украины, главным образом, он будет стоить дороже. И надежность этой прокачки будет ниже. Но, тем не менее, такая возможность есть... почему "Газпром" не делает этого сейчас? Для любой сделки сверх тех контрактов долгосрочных, которые есть, и которые, по признанию всех, включая Еврокомиссию, Газпром четко выполняет, на любое дополнительное количество газа нужен заказчик, покупатель", - сказал Чижов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20211228/gaz-1765820564.html

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экономика, украина, европа, евросоюз, еврокомиссия, газпром, владимир чижов, россия