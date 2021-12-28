https://ria.ru/20211228/facebook-1765815896.html

Аксенов назвал Facebook недружественной сетью

Аксенов назвал Facebook недружественной сетью - РИА Новости, 28.12.2021

Аксенов назвал Facebook недружественной сетью

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал соцсеть Facebook недружественной сетью и заявил, что перестанет активно публиковать свои записи в своем аккаунте. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:21

2021-12-28T13:21

2021-12-28T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал соцсеть Facebook недружественной сетью и заявил, что перестанет активно публиковать свои записи в своем аккаунте."Закрывать нет, аккаунт там (в Facebook) останется, но мы в принципе приняли решение перегруппировать работу, в сторону (соцсетей) "ВКонтакте", "Одноклассников" и так далее", - сказал Аксенов в ходе пресс-конференции в Симферополе.Он охарактеризовал соцсеть Facebook как недружественную, отметив блокирование аккаунтов пользователей по непонятным или надуманным причинам."Вражеская, недружественная сеть", - подчеркнул он.Аксенов ведет свои страницы в "ВКонтакте", "Одноклассниках", Instagram, в 2021 году он завел аккаунт в Telegram.В июне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что закрывает свою страницу в социальной сети Facebook после лишения аккаунта верификации из-за жалобы в компанию представителя президента Украины Владимира Зеленского. Развожаев поддерживает связь с жителями на своих страницах в сетях "ВКонтакте" и Instagram.

https://ria.ru/20211224/meta-1765393321.html

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общество, технологии, социальные сети, республика крым, симферополь, вконтакте, сергей аксенов (политик), telegram (приложение), одноклассники, facebook, россия