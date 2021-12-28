https://ria.ru/20211228/facebook-1765815896.html
Аксенов назвал Facebook недружественной сетью
Аксенов назвал Facebook недружественной сетью - РИА Новости, 28.12.2021
Аксенов назвал Facebook недружественной сетью
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал соцсеть Facebook недружественной сетью и заявил, что перестанет активно публиковать свои записи в своем аккаунте. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:21
2021-12-28T13:21
2021-12-28T13:21
общество
технологии
социальные сети
республика крым
симферополь
вконтакте
сергей аксенов (политик)
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765405846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cbbc3e149a6d151c8d5b8510bbe7982.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал соцсеть Facebook недружественной сетью и заявил, что перестанет активно публиковать свои записи в своем аккаунте."Закрывать нет, аккаунт там (в Facebook) останется, но мы в принципе приняли решение перегруппировать работу, в сторону (соцсетей) "ВКонтакте", "Одноклассников" и так далее", - сказал Аксенов в ходе пресс-конференции в Симферополе.Он охарактеризовал соцсеть Facebook как недружественную, отметив блокирование аккаунтов пользователей по непонятным или надуманным причинам."Вражеская, недружественная сеть", - подчеркнул он.Аксенов ведет свои страницы в "ВКонтакте", "Одноклассниках", Instagram, в 2021 году он завел аккаунт в Telegram.В июне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что закрывает свою страницу в социальной сети Facebook после лишения аккаунта верификации из-за жалобы в компанию представителя президента Украины Владимира Зеленского. Развожаев поддерживает связь с жителями на своих страницах в сетях "ВКонтакте" и Instagram.
https://ria.ru/20211224/meta-1765393321.html
https://ria.ru/20211001/borba-1752711673.html
республика крым
симферополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765405846_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_9743776d019b0fd66052d1f6c38fde97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, социальные сети, республика крым, симферополь, вконтакте, сергей аксенов (политик), telegram (приложение), одноклассники, facebook, россия
Аксенов назвал Facebook недружественной сетью
Аксенов назвал Facebook недружественной сетью и заявил, что сократит в нем публикации