https://ria.ru/20211228/evrosoyuz-1765840545.html

Чижов призвал Евросоюз сделать первый шаг навстречу Москве

Чижов призвал Евросоюз сделать первый шаг навстречу Москве - РИА Новости, 28.12.2021

Чижов призвал Евросоюз сделать первый шаг навстречу Москве

Брюссель должен сделать первый шаг для того, чтобы вывести отношения с Москвой из тупика, заявил во вторник постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:04

2021-12-28T15:04

2021-12-28T15:11

евросоюз

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в мире

владимир чижов

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Брюссель должен сделать первый шаг для того, чтобы вывести отношения с Москвой из тупика, заявил во вторник постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов.По его словам, "осознание ненормальности нынешней ситуации уже пришло к тем, кто определяет линию Евросоюза"."Осталось выйти из того тупика, в который Евросоюз сам себя загнал. Но он должен это делать сам - по крайней мере, первый шаг. А когда накопит достаточно политической воли и сделает это, он всегда знает, где нас найти", - сказал Чижов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210618/vrosoyuz-1737637212.html

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евросоюз, россия, в мире, владимир чижов