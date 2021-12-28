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Чижов призвал Евросоюз сделать первый шаг навстречу Москве
Чижов призвал Евросоюз сделать первый шаг навстречу Москве - РИА Новости, 28.12.2021
Чижов призвал Евросоюз сделать первый шаг навстречу Москве
Брюссель должен сделать первый шаг для того, чтобы вывести отношения с Москвой из тупика, заявил во вторник постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:04
2021-12-28T15:04
2021-12-28T15:11
евросоюз
россия
в мире
владимир чижов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Брюссель должен сделать первый шаг для того, чтобы вывести отношения с Москвой из тупика, заявил во вторник постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов.По его словам, "осознание ненормальности нынешней ситуации уже пришло к тем, кто определяет линию Евросоюза"."Осталось выйти из того тупика, в который Евросоюз сам себя загнал. Но он должен это делать сам - по крайней мере, первый шаг. А когда накопит достаточно политической воли и сделает это, он всегда знает, где нас найти", - сказал Чижов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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евросоюз, россия, в мире, владимир чижов
15:04 28.12.2021 (обновлено: 15:11 28.12.2021)
Чижов призвал Евросоюз сделать первый шаг навстречу Москве
Постпред Чижов призвал Евросоюз сделать первый шаг для выведения отношений из тупика