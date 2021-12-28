https://ria.ru/20211228/evrosoyuz-1765837346.html

Чижов назвал сроки консультаций России и ЕС

Чижов назвал сроки консультаций России и ЕС - РИА Новости, 28.12.2021

Чижов назвал сроки консультаций России и ЕС

Новый раунд консультаций России и Евросоюза на уровне политдиректоров запланирован на начало следующего, 2022 года, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:54

2021-12-28T14:54

2021-12-28T14:54

в мире

евросоюз

владимир чижов

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новый раунд консультаций России и Евросоюза на уровне политдиректоров запланирован на начало следующего, 2022 года, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Отдельно скажу о политическом диалоге. Он явно, скорее, жив, чем мертв. Более того, за истекший год он получил определенное развитие. Были контакты на уровне министра с главой евродипломатии..., были консультации на уровне политдиректоров. Планируем и следующий раунд, но уже после Нового года", - сказал Чижов в ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня"."Все секторальные диалоги на сегодняшний день заморожены Евросоюзом с 2014 года, отдельные сюжеты становятся предметом обсуждения на экспертном уровне. Например, транспортный диалог - он полностью заморожен, но вопрос о безопасности полетов обсуждается два раза в год в соответствующих форматах", - добавил Чижов.

https://ria.ru/20211228/chizhov-1765835708.html

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в мире, евросоюз, владимир чижов, россия