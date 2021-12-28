https://ria.ru/20211228/evrosoyuz-1765837346.html
Чижов назвал сроки консультаций России и ЕС
Чижов назвал сроки консультаций России и ЕС - РИА Новости, 28.12.2021
Чижов назвал сроки консультаций России и ЕС
Новый раунд консультаций России и Евросоюза на уровне политдиректоров запланирован на начало следующего, 2022 года, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:54
2021-12-28T14:54
2021-12-28T14:54
в мире
евросоюз
владимир чижов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155149/76/1551497658_0:142:2730:1678_1920x0_80_0_0_15182b35237bf874ae200ed297585f38.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Новый раунд консультаций России и Евросоюза на уровне политдиректоров запланирован на начало следующего, 2022 года, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Отдельно скажу о политическом диалоге. Он явно, скорее, жив, чем мертв. Более того, за истекший год он получил определенное развитие. Были контакты на уровне министра с главой евродипломатии..., были консультации на уровне политдиректоров. Планируем и следующий раунд, но уже после Нового года", - сказал Чижов в ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня"."Все секторальные диалоги на сегодняшний день заморожены Евросоюзом с 2014 года, отдельные сюжеты становятся предметом обсуждения на экспертном уровне. Например, транспортный диалог - он полностью заморожен, но вопрос о безопасности полетов обсуждается два раза в год в соответствующих форматах", - добавил Чижов.
https://ria.ru/20211228/chizhov-1765835708.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155149/76/1551497658_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_88ef25578d6519d897674d65102605b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, владимир чижов, россия
Чижов назвал сроки консультаций России и ЕС
Постпред Чижов: консультации России и ЕС планируются после нового года
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Новый раунд консультаций России
и Евросоюза
на уровне политдиректоров запланирован на начало следующего, 2022 года, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов
.
"Отдельно скажу о политическом диалоге. Он явно, скорее, жив, чем мертв. Более того, за истекший год он получил определенное развитие. Были контакты на уровне министра с главой евродипломатии..., были консультации на уровне политдиректоров. Планируем и следующий раунд, но уже после Нового года", - сказал Чижов в ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня".
"Все секторальные диалоги на сегодняшний день заморожены Евросоюзом с 2014 года, отдельные сюжеты становятся предметом обсуждения на экспертном уровне. Например, транспортный диалог - он полностью заморожен, но вопрос о безопасности полетов обсуждается два раза в год в соответствующих форматах", - добавил Чижов.