https://ria.ru/20211228/eskalatsiya-1765756701.html

Санду рассказала, почему опасается эскалации между Россией и Украиной

Санду рассказала, почему опасается эскалации между Россией и Украиной - РИА Новости, 28.12.2021

Санду рассказала, почему опасается эскалации между Россией и Украиной

Президент Молдавии Майя Санду опасается, что эскалация между Россией, Украиной и Западом может затронуть и ее страну. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T07:02

2021-12-28T07:02

2021-12-28T07:02

в мире

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кишинев

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дмитрий песков

нато

майя санду

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КИШИНЕВ, 28 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду опасается, что эскалация между Россией, Украиной и Западом может затронуть и ее страну.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211227/sandu-1765741915.html

киев

кишинев

молдавия

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в мире, киев, кишинев, молдавия, москва, дмитрий песков, нато, майя санду, россия