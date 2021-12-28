Санду рассказала, почему опасается эскалации между Россией и Украиной
Президент Санду: эскалация между Россией, Украиной и Западом может затронуть Молдавию
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КИШИНЕВ, 28 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду опасается, что эскалация между Россией, Украиной и Западом может затронуть и ее страну.
"Ситуация очень серьезна, вовлечены ключевые силы и организации, которые пытаются найти мирный выход из ситуации. Надеюсь, что его получится найти, ситуация не ухудшится. Мы тоже собираем информацию, проводим анализы, обсуждаем ситуацию с партнерами. Если начнутся военные действия, то это нас затронет, и будет сложная ситуация для всех в регионе", - сказала Санду в эфире телеканала Pro TV.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.