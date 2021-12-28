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Мурашко отметил рост числа россиян, пострадавших в ДТП
Мурашко отметил рост числа россиян, пострадавших в ДТП - РИА Новости, 28.12.2021
Мурашко отметил рост числа россиян, пострадавших в ДТП
Рост количества пострадавших в ДТП, в том числе с участием нетрезвых водителей, отмечается в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:35
2021-12-28T12:35
общество
дтп
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Рост количества пострадавших в ДТП, в том числе с участием нетрезвых водителей, отмечается в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он отметил, что каждый родитель, садясь за руль, должен четко понимать ответственность за безопасность свою собственную и своего ребенка.Министр подчеркнул, что в период новогодних праздников следует быть особенно внимательными за рулем и не злоупотреблять алкоголем.
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общество, дтп, михаил мурашко, россия
12:35 28.12.2021
 
Мурашко отметил рост числа россиян, пострадавших в ДТП

Глава Минздрава Мурашко: видим рост количества пострадавших в ДТП

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД во время рейда "Нетрезвый водитель" во Владивостоке
Сотрудник ДПС ГИБДД во время рейда Нетрезвый водитель во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Рост количества пострадавших в ДТП, в том числе с участием нетрезвых водителей, отмечается в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы видим рост количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе и нетрезвые водители, которые… в том числе создают те или иные аварийные ситуации", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".

Он отметил, что каждый родитель, садясь за руль, должен четко понимать ответственность за безопасность свою собственную и своего ребенка.
Министр подчеркнул, что в период новогодних праздников следует быть особенно внимательными за рулем и не злоупотреблять алкоголем.
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ОбществоДТПМихаил МурашкоРоссия
 
 
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