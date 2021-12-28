https://ria.ru/20211228/dtp-1765805537.html
Мурашко отметил рост числа россиян, пострадавших в ДТП
Мурашко отметил рост числа россиян, пострадавших в ДТП - РИА Новости, 28.12.2021
Мурашко отметил рост числа россиян, пострадавших в ДТП
Рост количества пострадавших в ДТП, в том числе с участием нетрезвых водителей, отмечается в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:35
2021-12-28T12:35
2021-12-28T12:35
общество
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михаил мурашко
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Рост количества пострадавших в ДТП, в том числе с участием нетрезвых водителей, отмечается в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он отметил, что каждый родитель, садясь за руль, должен четко понимать ответственность за безопасность свою собственную и своего ребенка.Министр подчеркнул, что в период новогодних праздников следует быть особенно внимательными за рулем и не злоупотреблять алкоголем.
https://ria.ru/20211113/dtp-1758942445.html
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общество, дтп, михаил мурашко, россия
Мурашко отметил рост числа россиян, пострадавших в ДТП
Глава Минздрава Мурашко: видим рост количества пострадавших в ДТП