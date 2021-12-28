https://ria.ru/20211228/draka-1765914692.html

Массовая потасовка с рабочими в центре Махачкалы. Видео

В Махачкале произошла массовая драка - РИА Новости, 28.12.2021

Массовая потасовка с рабочими в центре Махачкалы. Видео

В Махачкале на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгатова произошла массовая драка, по предварительной информации, в ней участвовали рабочие,... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T21:48

2021-12-28T21:48

2021-12-28T22:50

происшествия

махачкала

россия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Махачкале на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгатова произошла массовая драка, по предварительной информации, в ней участвовали рабочие, ремонтировавшие дорогу, и люди, живущие неподалеку, сообщил РИА Новости источник в мэрии города."Драка произошла между представителями подрядной организации, которая готовила участок под асфальтирование, и теми, кто пытался на машине проехать на этот участок", – рассказал собеседник.В свою очередь, в пресс-службе управления МВД по Дагестану сообщили, что в потасовке участвовали около 40 человек, а полицейским пришлось стрелять в воздух, чтобы остановить беспорядки.Там уточнили, что устанавливают все обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20211228/konflikt-1765894618.html

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происшествия, махачкала, россия