https://ria.ru/20211228/draka-1765914692.html
Массовая потасовка с рабочими в центре Махачкалы. Видео
В Махачкале произошла массовая драка - РИА Новости, 28.12.2021
Массовая потасовка с рабочими в центре Махачкалы. Видео
В Махачкале на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгатова произошла массовая драка, по предварительной информации, в ней участвовали рабочие,... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T21:48
2021-12-28T21:48
2021-12-28T22:50
происшествия
махачкала
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Махачкале на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгатова произошла массовая драка, по предварительной информации, в ней участвовали рабочие, ремонтировавшие дорогу, и люди, живущие неподалеку, сообщил РИА Новости источник в мэрии города."Драка произошла между представителями подрядной организации, которая готовила участок под асфальтирование, и теми, кто пытался на машине проехать на этот участок", – рассказал собеседник.В свою очередь, в пресс-службе управления МВД по Дагестану сообщили, что в потасовке участвовали около 40 человек, а полицейским пришлось стрелять в воздух, чтобы остановить беспорядки.Там уточнили, что устанавливают все обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20211228/konflikt-1765894618.html
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происшествия, махачкала, россия
21:48 28.12.2021 (обновлено: 22:50 28.12.2021)
В Махачкале произошла массовая драка
В центре Махачкалы подрались рабочие и местные жители