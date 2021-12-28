Посол Украины заявила о сложностях участия США в "нормандском формате"
Посол Маркарова: участие США в "нормандском формате" сложно с дипломатической точки зрения
© Адміністрація Президента УкраїниОксана Маркарова
© Адміністрація Президента України
КИЕВ, 28 дек - РИА Новости. Участие США в существующих форматах по урегулированию в Донбассе сложно с дипломатической точки зрения, проще создать новый формат, но Вашингтон уже является активным участником переговорного процесса по Украине, заявила украинский посол в США Оксана Маркарова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид отмечала, что речи о присоединении США к "нормандскому формату" (РФ, Украина, Франция, ФРГ) не идет, но Вашингтон будет его поддерживать.
"Состоится ли вступление США в какой-либо существующий формат? Мы понимаем, что с дипломатической точки зрения это может быть сложно сделать: проще приобщиться к новым форматам, чем стать частью платформ, где уже действуют определенные механизмы", - сказала Маркарова в интервью LB.ua, опубликованном во вторник.
По ее словам, сегодня реальность такова, что Вашингтон уже стал активным участником переговорного процесса: состоялись встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, был визит в Россию помощницы госсекретаря Карен Донфрид, а до этого – приезд в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса.
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.