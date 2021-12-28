https://ria.ru/20211228/diplomatiya-1765794237.html

Посол Украины заявила о сложностях участия США в "нормандском формате"

Посол Украины заявила о сложностях участия США в "нормандском формате" - РИА Новости, 28.12.2021

Посол Украины заявила о сложностях участия США в "нормандском формате"

Участие США в существующих форматах по урегулированию в Донбассе сложно с дипломатической точки зрения, проще создать новый формат, но Вашингтон уже является... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:49

2021-12-28T11:49

2021-12-28T11:49

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оксана маркарова

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КИЕВ, 28 дек - РИА Новости. Участие США в существующих форматах по урегулированию в Донбассе сложно с дипломатической точки зрения, проще создать новый формат, но Вашингтон уже является активным участником переговорного процесса по Украине, заявила украинский посол в США Оксана Маркарова.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид отмечала, что речи о присоединении США к "нормандскому формату" (РФ, Украина, Франция, ФРГ) не идет, но Вашингтон будет его поддерживать.По ее словам, сегодня реальность такова, что Вашингтон уже стал активным участником переговорного процесса: состоялись встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, был визит в Россию помощницы госсекретаря Карен Донфрид, а до этого – приезд в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20211228/ukraina-1765767601.html

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германия

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в мире, украина, сша, германия, франция, донбасс, ситуация в днр и лнр, оксана маркарова, россия