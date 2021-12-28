https://ria.ru/20211228/deputaty-1765847776.html
Аксенов выступил за введение императивного мандата для депутатов
Аксенов выступил за введение императивного мандата для депутатов - РИА Новости, 28.12.2021
Аксенов выступил за введение императивного мандата для депутатов
Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за введение императивного мандата, который дает право лишать полномочий депутатов, если они не исполняют свои обязанности. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:32
2021-12-28T15:32
2021-12-28T15:32
политика
республика крым
госдума рф
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за введение императивного мандата, который дает право лишать полномочий депутатов, если они не исполняют свои обязанности.На ежегодной итоговой пресс-конференции один из журналистов задал Аксёнову вопрос о том, какие задачи стоят перед депутатами Госдумы, избранными от Республики Крым, на что глава региона ответил, что положительно оценивает их работу и предложил своё видение дальнейшего повышения эффективности деятельности депутатов."Сейчас ряд проектов рассматриваются, с точки зрения организации публичной власти, принимаются законопроекты. В том числе, мы поддерживаем те предложения, которые связаны с введением императивного мандата, с возможностью отзыва депутата. Депутат должен быть лицом, который справедливо в случае необходимости должен быть отозван. Депутату должна быть гарантирована защита, с точки зрения его политической позиции, но и возможность отзыва тех, кто не исполняет свои обязанности, у людей и органов власти быть должна", - сказал Аксенов.По его словам, депутаты должны вести регулярные приемы граждан и иметь свои страницы в соцсетях, чтобы люди могли к ним напрямую обращаться."Работа депутатов, на мой взгляд, должна в поле быть сосредоточена. Депутат был избран, а значит, представляет интересы избирателей. Депутат обещал, что он должен сделать конкретно, поэтому его задача быть представленным на своем округе. Нельзя допускать того, чтобы депутат появлялся (первый раз - ред.) на округе за три месяца до выборов", - сказал АксеновИмперативный мандат - правило ответственности депутата представительного органа власти за выполнение наказов своих избирателей; при этом законодательно закреплена возможность досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверие избирателей.
https://ria.ru/20211101/marchenko-1757290087.html
https://ria.ru/20211014/schet-1754601245.html
https://ria.ru/20211117/neprikosnovennost-1759535934.html
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РИА Новости
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политика, республика крым, госдума рф, сергей аксенов (политик)
Аксенов выступил за введение императивного мандата для депутатов
Глава Крыма Аксенов предложил разрешить досрочно отзывать из Госдумы нерадивых депутатов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов
выступил за введение императивного мандата, который дает право лишать полномочий депутатов, если они не исполняют свои обязанности.
На ежегодной итоговой пресс-конференции один из журналистов задал Аксёнову вопрос о том, какие задачи стоят перед депутатами Госдумы
, избранными от Республики Крым
, на что глава региона ответил, что положительно оценивает их работу и предложил своё видение дальнейшего повышения эффективности деятельности депутатов.
"Сейчас ряд проектов рассматриваются, с точки зрения организации публичной власти, принимаются законопроекты. В том числе, мы поддерживаем те предложения, которые связаны с введением императивного мандата, с возможностью отзыва депутата. Депутат должен быть лицом, который справедливо в случае необходимости должен быть отозван. Депутату должна быть гарантирована защита, с точки зрения его политической позиции, но и возможность отзыва тех, кто не исполняет свои обязанности, у людей и органов власти быть должна", - сказал Аксенов.
По его словам, депутаты должны вести регулярные приемы граждан и иметь свои страницы в соцсетях, чтобы люди могли к ним напрямую обращаться.
"Работа депутатов, на мой взгляд, должна в поле быть сосредоточена. Депутат был избран, а значит, представляет интересы избирателей. Депутат обещал, что он должен сделать конкретно, поэтому его задача быть представленным на своем округе. Нельзя допускать того, чтобы депутат появлялся (первый раз - ред.) на округе за три месяца до выборов", - сказал Аксенов
Императивный мандат - правило ответственности депутата представительного органа власти за выполнение наказов своих избирателей; при этом законодательно закреплена возможность досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверие избирателей.