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Постпред назвал главный "раздражитель" в отношениях России и Евросоюза
Постпред назвал главный "раздражитель" в отношениях России и Евросоюза - РИА Новости, 28.12.2021
Постпред назвал главный "раздражитель" в отношениях России и Евросоюза
Россия не являлась и не является стороной конфликта на Украине, но это дополнительный потенциальный раздражитель в наших отношениях с Брюсселем, сказал постпред РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:33
2021-12-28T15:33
в мире
украина
германия
евросоюз
владимир чижов
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия не являлась и не является стороной конфликта на Украине, но это дополнительный потенциальный раздражитель в наших отношениях с Брюсселем, сказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Что касается России, то, как известно, Россия не сторона минских соглашений. Эта тема, кстати, была предметом наших дискуссий с Евросоюзом довольно долго. От прямых вопросов на этот счет с нашей стороны ЕСовцы уходили, уходили и наши партнеры по "нормандскому формату" - Германия и Франция", - сказал Чижов в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА "Россия сегодня"."Это (что Россия является стороной конфликта) не соответствует действительности, не соответствовало ни в 2014, 2015 году, когда составлялись минские соглашения, и не соответствует сегодня. Это дополнительный потенциальный раздражитель в наших отношениях с Евросоюзом", - добавил он.
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в мире, украина, германия, евросоюз, владимир чижов, россия
15:33 28.12.2021
 
Постпред назвал главный "раздражитель" в отношениях России и Евросоюза

Постпред при ЕС Чижов: Россия не являлась и не является стороной конфликта на Украине

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия не являлась и не является стороной конфликта на Украине, но это дополнительный потенциальный раздражитель в наших отношениях с Брюсселем, сказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Что касается России, то, как известно, Россия не сторона минских соглашений. Эта тема, кстати, была предметом наших дискуссий с Евросоюзом довольно долго. От прямых вопросов на этот счет с нашей стороны ЕСовцы уходили, уходили и наши партнеры по "нормандскому формату" - Германия и Франция", - сказал Чижов в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА "Россия сегодня".
"Это (что Россия является стороной конфликта) не соответствует действительности, не соответствовало ни в 2014, 2015 году, когда составлялись минские соглашения, и не соответствует сегодня. Это дополнительный потенциальный раздражитель в наших отношениях с Евросоюзом", - добавил он.
Здание посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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В миреУкраинаГерманияЕвросоюзВладимир ЧижовРоссия
 
 
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