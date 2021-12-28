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Постпред назвал главный "раздражитель" в отношениях России и Евросоюза
Постпред назвал главный "раздражитель" в отношениях России и Евросоюза - РИА Новости, 28.12.2021
Постпред назвал главный "раздражитель" в отношениях России и Евросоюза
Россия не являлась и не является стороной конфликта на Украине, но это дополнительный потенциальный раздражитель в наших отношениях с Брюсселем, сказал постпред РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:33
2021-12-28T15:33
2021-12-28T15:33
в мире
украина
германия
евросоюз
владимир чижов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия не являлась и не является стороной конфликта на Украине, но это дополнительный потенциальный раздражитель в наших отношениях с Брюсселем, сказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Что касается России, то, как известно, Россия не сторона минских соглашений. Эта тема, кстати, была предметом наших дискуссий с Евросоюзом довольно долго. От прямых вопросов на этот счет с нашей стороны ЕСовцы уходили, уходили и наши партнеры по "нормандскому формату" - Германия и Франция", - сказал Чижов в ходе онлайн-брифинга, организованного МИА "Россия сегодня"."Это (что Россия является стороной конфликта) не соответствует действительности, не соответствовало ни в 2014, 2015 году, когда составлялись минские соглашения, и не соответствует сегодня. Это дополнительный потенциальный раздражитель в наших отношениях с Евросоюзом", - добавил он.
https://ria.ru/20211228/krizis-1765768034.html
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в мире, украина, германия, евросоюз, владимир чижов, россия
Постпред назвал главный "раздражитель" в отношениях России и Евросоюза
Постпред при ЕС Чижов: Россия не являлась и не является стороной конфликта на Украине