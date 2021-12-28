https://ria.ru/20211228/chizhov-1765835708.html

Чижов рассказал, кто пострадает от переноса запуска "Северного потока — 2"

Чижов рассказал, кто пострадает от переноса запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 28.12.2021

Чижов рассказал, кто пострадает от переноса запуска "Северного потока — 2"

Европейский потребитель в конечном итоге пострадает от задержки в сертификации "Северного потока — 2", сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:48

2021-12-28T14:48

2021-12-28T14:48

экономика

германия

евросоюз

владимир чижов

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Европейский потребитель в конечном итоге пострадает от задержки в сертификации "Северного потока — 2", сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Пострадает в конечном итоге (от задержки в сертификации "Северного потока — 2" - ред.) европейский потребитель, которому придется платить больше за российский газ и ждать, как говорится, дальнейшего развития событий", - сказал Чижов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211228/potok-1765749576.html

https://ria.ru/20211224/potok-1765373681.html

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экономика, германия, евросоюз, владимир чижов, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия