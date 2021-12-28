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В Чили подвели итоги президентских выборов
В Чили подвели итоги президентских выборов - РИА Новости, 28.12.2021
В Чили подвели итоги президентских выборов
Кандидат от коалиции левых сил Габриэль Борич одержал победу на выборах президента Чили по итогам подсчета 100% голосов, следует из данных избирательной... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T08:53
2021-12-28T08:53
в мире
чили
габриэль борич
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кандидат от коалиции левых сил Габриэль Борич одержал победу на выборах президента Чили по итогам подсчета 100% голосов, следует из данных избирательной комиссии.Согласно данным, опубликованным на сайте избиркома, за Борича отдали голоса 55,87% избирателей, за его соперника, Хосе Антонио Каста от Республиканской партии, – 44,13%.Борич, которому 35 лет, станет самым молодым президентом в истории Чили.Второй тур президентских выборов прошел в Чили 19 декабря 2021 года. Новый глава государства вступит в должность 11 марта 2022 года.
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в мире, чили, габриэль борич
08:53 28.12.2021
 
В Чили подвели итоги президентских выборов

Габриэль Борич победил во втором туре выборов президента Чили с 55,87% голосов

© REUTERS / Rodrigo GarridoБорич Габриэль
Борич Габриэль - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Rodrigo Garrido
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кандидат от коалиции левых сил Габриэль Борич одержал победу на выборах президента Чили по итогам подсчета 100% голосов, следует из данных избирательной комиссии.
Согласно данным, опубликованным на сайте избиркома, за Борича отдали голоса 55,87% избирателей, за его соперника, Хосе Антонио Каста от Республиканской партии, – 44,13%.
Борич, которому 35 лет, станет самым молодым президентом в истории Чили.
Второй тур президентских выборов прошел в Чили 19 декабря 2021 года. Новый глава государства вступит в должность 11 марта 2022 года.
Президент Чили Габриэль Борич - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 10:08
Габриэль Борич станет самым молодым президентом Чили
 
В миреЧилиГабриэль Борич
 
 
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