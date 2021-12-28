https://ria.ru/20211228/chili-1765759738.html

В Чили подвели итоги президентских выборов

В Чили подвели итоги президентских выборов - РИА Новости, 28.12.2021

В Чили подвели итоги президентских выборов

Кандидат от коалиции левых сил Габриэль Борич одержал победу на выборах президента Чили по итогам подсчета 100% голосов, следует из данных избирательной... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T08:53

2021-12-28T08:53

2021-12-28T08:53

в мире

чили

габриэль борич

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кандидат от коалиции левых сил Габриэль Борич одержал победу на выборах президента Чили по итогам подсчета 100% голосов, следует из данных избирательной комиссии.Согласно данным, опубликованным на сайте избиркома, за Борича отдали голоса 55,87% избирателей, за его соперника, Хосе Антонио Каста от Республиканской партии, – 44,13%.Борич, которому 35 лет, станет самым молодым президентом в истории Чили.Второй тур президентских выборов прошел в Чили 19 декабря 2021 года. Новый глава государства вступит в должность 11 марта 2022 года.

https://ria.ru/20211220/chili-1764498344.html

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в мире, чили, габриэль борич