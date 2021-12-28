https://ria.ru/20211228/chernogoriya-1765882729.html

Мужчина, забаррикадировавшийся в банке в Черногории, сдался полиции

Мужчина, забаррикадировавшийся в банке в Черногории, сдался полиции - РИА Новости, 28.12.2021

Мужчина, забаррикадировавшийся в банке в Черногории, сдался полиции

Мужчина, который забаррикадировался в банке в городе Бар на побережье Черногории, сдался полиции, передает национальное телевидение. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:42

2021-12-28T17:42

2021-12-28T17:48

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БЕЛГРАД, 28 дек – РИА Новости. Мужчина, который забаррикадировался в банке в городе Бар на побережье Черногории, сдался полиции, передает национальное телевидение.Мужчина, который представился как Эдин Бегзич, забаррикадировался во вторник в офисе банка NLB в одном из многоквартирных домов многоэтажного района города Бар. Он облепил вход в офис листами бумаги с требованием вернуть деньги сотрудникам предприятия Primorka и угрожает взорвать самодельное устройство. Свои требования и снимок бутылок с коктейлем Молотова и взрывного устройства он разместил в Youtube. Полиция эвакуировала граждан из здания, перекрыла прилегающую улицу, велись переговоры."После длительных переговоров Эдин Бегзич сдался сотрудникам полиции. Дальнейшие процедуры продолжаются", - передает Радио и телевидение Черногории.По официально неподтвержденной информации, которую приводит телеканал, оружия и взрывчатки у мужчины с собой не было, в емкостях находилась вода.

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в мире, черногория