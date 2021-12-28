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В Черногории мужчина угрожает взорвать здание банка
В Черногории мужчина угрожает взорвать здание банка - РИА Новости, 28.12.2021
В Черногории мужчина угрожает взорвать здание банка
Мужчина в городе Бар на побережье Черногории забаррикадировался в здании банка NLB и угрожает его взорвать, передает национальное телевидение. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:47
2021-12-28T12:47
2021-12-28T13:19
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БЕЛГРАД, 28 дек — РИА Новости. Мужчина в городе Бар на побережье Черногории забаррикадировался в здании банка NLB и угрожает его взорвать, передает национальное телевидение.Офис кредитной организации находится в одном из многоквартирных домов. Эдин Бегзич облепил вход листовками с требованием вернуть деньги сотрудникам предприятия Primorka. В противном случае, по его словам, он приведет в действие самодельное взрывное устройство. Свои условия, снимок бутылок с коктейлем Молотова и бомбы он разместил в Youtube.Также Бегзич заявил, что кроме взрывчатки, которую он оснастил гвоздями, у него есть пистолет, бронежилет и противогаз.Полиция эвакуировала из здания людей, сейчас оно оцеплено, ведутся переговоры.
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РИА Новости
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в мире, черногория, youtube
12:47 28.12.2021 (обновлено: 13:19 28.12.2021)
В Черногории мужчина угрожает взорвать здание банка
Мужчина в Черногории забаррикадировался в здании банка и угрожает его взорвать
БЕЛГРАД, 28 дек — РИА Новости.
Мужчина в городе Бар на побережье Черногории
забаррикадировался в здании банка NLB и угрожает его взорвать, передает национальное телевидение.
Офис кредитной организации находится в одном из многоквартирных домов. Эдин Бегзич облепил вход листовками с требованием вернуть деньги сотрудникам предприятия Primorka. В противном случае, по его словам, он приведет в действие самодельное взрывное устройство.
Свои условия, снимок бутылок с коктейлем Молотова и бомбы он разместил в Youtube.
"Раз эта видеозапись опубликована, значит, мне удалось занять филиал воровского банка NLB. Воровского, потому что с помощью государства он украл деньги честных людей и работников предприятия Primorka из Бара еще в 2010 году", — сказано в публикации.
Также Бегзич заявил, что кроме взрывчатки, которую он оснастил гвоздями, у него есть пистолет, бронежилет и противогаз.
Полиция эвакуировала из здания людей, сейчас оно оцеплено, ведутся переговоры.