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В Черногории мужчина угрожает взорвать здание банка

В Черногории мужчина угрожает взорвать здание банка - РИА Новости, 28.12.2021

В Черногории мужчина угрожает взорвать здание банка

Мужчина в городе Бар на побережье Черногории забаррикадировался в здании банка NLB и угрожает его взорвать, передает национальное телевидение. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:47

2021-12-28T12:47

2021-12-28T13:19

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БЕЛГРАД, 28 дек — РИА Новости. Мужчина в городе Бар на побережье Черногории забаррикадировался в здании банка NLB и угрожает его взорвать, передает национальное телевидение.Офис кредитной организации находится в одном из многоквартирных домов. Эдин Бегзич облепил вход листовками с требованием вернуть деньги сотрудникам предприятия Primorka. В противном случае, по его словам, он приведет в действие самодельное взрывное устройство. Свои условия, снимок бутылок с коктейлем Молотова и бомбы он разместил в Youtube.Также Бегзич заявил, что кроме взрывчатки, которую он оснастил гвоздями, у него есть пистолет, бронежилет и противогаз.Полиция эвакуировала из здания людей, сейчас оно оцеплено, ведутся переговоры.

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в мире, черногория, youtube