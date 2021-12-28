https://ria.ru/20211228/chemodan-1765688776.html
Сотрудники аэропорта рассказали, как выбрать идеальный чемодан
Сотрудники аэропорта рассказали, как выбрать идеальный чемодан - РИА Новости, 28.12.2021
Сотрудники аэропорта рассказали, как выбрать идеальный чемодан
Сотрудники отдела хранения и доставки багажа рассказали, как выбрать идеальный чемодан, пишет The Sun. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T06:06
2021-12-28T06:06
2021-12-28T06:06
туризм
аэропорт
новости - туризм
пассажиры
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756450538_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_800eeef99bb939bd2ea2d3db8ca9e2a7.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сотрудники отдела хранения и доставки багажа рассказали, как выбрать идеальный чемодан, пишет The Sun.Главное — чтобы он был четырехколесный, уверены специалисты. "Так больше шансов, что чемодан будут катить, а не кидать. А это значит, что вещи внутри останутся в целости и сохранности", — объясняют они.Что касается материала, то лучше выбирать тканевые: они более долговечны, чем жесткие пластиковые. Кроме того, растягиваются, в отличие от пластмассы. Кроме того, эксперты рекомендуют не сдавать в багаж хрупкие вещи, а упаковывать их в ручную кладь. "Даже если на сумке будет отметка Fragile, работники в суете могут не обратить на нее внимания", — предупреждают специалисты.
https://ria.ru/20211227/vetnam-1765627067.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756450538_0:0:2358:1768_1920x0_80_0_0_5fb78ecb5facdf70ab711f1a39e17146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэропорт, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм
Сотрудники аэропорта рассказали, как выбрать идеальный чемодан
Эксперты объяснили, как правильно выбрать чемодан для путешествий
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Сотрудники отдела хранения и доставки багажа рассказали, как выбрать идеальный чемодан, пишет
The Sun.
Главное — чтобы он был четырехколесный, уверены специалисты. "Так больше шансов, что чемодан будут катить, а не кидать. А это значит, что вещи внутри останутся в целости и сохранности", — объясняют они.
Что касается материала, то лучше выбирать тканевые: они более долговечны, чем жесткие пластиковые. Кроме того, растягиваются, в отличие от пластмассы.
Кроме того, эксперты рекомендуют не сдавать в багаж хрупкие вещи, а упаковывать их в ручную кладь. "Даже если на сумке будет отметка Fragile, работники в суете могут не обратить на нее внимания", — предупреждают специалисты.