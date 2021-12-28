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Туризм
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Сотрудники аэропорта рассказали, как выбрать идеальный чемодан
Сотрудники аэропорта рассказали, как выбрать идеальный чемодан - РИА Новости, 28.12.2021
Сотрудники аэропорта рассказали, как выбрать идеальный чемодан
Сотрудники отдела хранения и доставки багажа рассказали, как выбрать идеальный чемодан, пишет The Sun. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T06:06
2021-12-28T06:06
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сотрудники отдела хранения и доставки багажа рассказали, как выбрать идеальный чемодан, пишет The Sun.Главное — чтобы он был четырехколесный, уверены специалисты. "Так больше шансов, что чемодан будут катить, а не кидать. А это значит, что вещи внутри останутся в целости и сохранности", — объясняют они.Что касается материала, то лучше выбирать тканевые: они более долговечны, чем жесткие пластиковые. Кроме того, растягиваются, в отличие от пластмассы. Кроме того, эксперты рекомендуют не сдавать в багаж хрупкие вещи, а упаковывать их в ручную кладь. "Даже если на сумке будет отметка Fragile, работники в суете могут не обратить на нее внимания", — предупреждают специалисты.
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аэропорт, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм
06:06 28.12.2021
 
Сотрудники аэропорта рассказали, как выбрать идеальный чемодан

Эксперты объяснили, как правильно выбрать чемодан для путешествий

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка у входа в международный аэропорт Симферополь имени И. К. Айвазовского
Девушка у входа в международный аэропорт Симферополь имени И. К. Айвазовского - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сотрудники отдела хранения и доставки багажа рассказали, как выбрать идеальный чемодан, пишет The Sun.
Главное — чтобы он был четырехколесный, уверены специалисты. "Так больше шансов, что чемодан будут катить, а не кидать. А это значит, что вещи внутри останутся в целости и сохранности", — объясняют они.
Что касается материала, то лучше выбирать тканевые: они более долговечны, чем жесткие пластиковые. Кроме того, растягиваются, в отличие от пластмассы.
Кроме того, эксперты рекомендуют не сдавать в багаж хрупкие вещи, а упаковывать их в ручную кладь. "Даже если на сумке будет отметка Fragile, работники в суете могут не обратить на нее внимания", — предупреждают специалисты.
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