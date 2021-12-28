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Сотрудники аэропорта рассказали, как выбрать идеальный чемодан

Сотрудники аэропорта рассказали, как выбрать идеальный чемодан - РИА Новости, 28.12.2021

Сотрудники аэропорта рассказали, как выбрать идеальный чемодан

Сотрудники отдела хранения и доставки багажа рассказали, как выбрать идеальный чемодан, пишет The Sun. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T06:06

2021-12-28T06:06

2021-12-28T06:06

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сотрудники отдела хранения и доставки багажа рассказали, как выбрать идеальный чемодан, пишет The Sun.Главное — чтобы он был четырехколесный, уверены специалисты. "Так больше шансов, что чемодан будут катить, а не кидать. А это значит, что вещи внутри останутся в целости и сохранности", — объясняют они.Что касается материала, то лучше выбирать тканевые: они более долговечны, чем жесткие пластиковые. Кроме того, растягиваются, в отличие от пластмассы. Кроме того, эксперты рекомендуют не сдавать в багаж хрупкие вещи, а упаковывать их в ручную кладь. "Даже если на сумке будет отметка Fragile, работники в суете могут не обратить на нее внимания", — предупреждают специалисты.

https://ria.ru/20211227/vetnam-1765627067.html

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