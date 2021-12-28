https://ria.ru/20211228/borba-1765865541.html

Первые три дня играют решающую роль в борьбе с COVID-19, заявил Мишустин

Первые три дня играют решающую роль в борьбе с COVID-19, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.12.2021

Первые три дня играют решающую роль в борьбе с COVID-19, заявил Мишустин

Россияне при первых признаках недомогания должны незамедлительно обращаться к врачам, так как первые три дня являются решающими в борьбе с коронавирусом, сказал РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:37

2021-12-28T16:37

2021-12-28T16:42

коронавирус в россии

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

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россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россияне при первых признаках недомогания должны незамедлительно обращаться к врачам, так как первые три дня являются решающими в борьбе с коронавирусом, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Вирус все еще рядом с нами, и с учетом распространения нового штамма, который по симптомам может напоминать грипп или ОРВИ, сейчас крайне важно обращаться к врачам при первых же признаках недомогания. Не ждать, когда самочувствие ухудшится. Первые три дня играют решающую роль. Специалисты смогут определить диагноз и быстрее назначить нужное лечение", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу.

https://ria.ru/20211228/sputnik-1765834458.html

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коронавирус в россии, общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19