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Первые три дня играют решающую роль в борьбе с COVID-19, заявил Мишустин
Первые три дня играют решающую роль в борьбе с COVID-19, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.12.2021
Первые три дня играют решающую роль в борьбе с COVID-19, заявил Мишустин
Россияне при первых признаках недомогания должны незамедлительно обращаться к врачам, так как первые три дня являются решающими в борьбе с коронавирусом, сказал РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:37
2021-12-28T16:37
2021-12-28T16:42
коронавирус в россии
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россияне при первых признаках недомогания должны незамедлительно обращаться к врачам, так как первые три дня являются решающими в борьбе с коронавирусом, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Вирус все еще рядом с нами, и с учетом распространения нового штамма, который по симптомам может напоминать грипп или ОРВИ, сейчас крайне важно обращаться к врачам при первых же признаках недомогания. Не ждать, когда самочувствие ухудшится. Первые три дня играют решающую роль. Специалисты смогут определить диагноз и быстрее назначить нужное лечение", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу.
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коронавирус в россии, общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
16:37 28.12.2021 (обновлено: 16:42 28.12.2021)
Первые три дня играют решающую роль в борьбе с COVID-19, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: первые три дня играют решающую роль в борьбе с коронавирусом