https://ria.ru/20211228/blinken-1765914518.html
Блинкен рассказал, на каких принципах будет строиться диалог с Россией
Блинкен рассказал, на каких принципах будет строиться диалог с Россией - РИА Новости, 28.12.2021
Блинкен рассказал, на каких принципах будет строиться диалог с Россией
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и госсекретарь США Энтони Блинкен решили, что диалог с Россией должен основываться на основе "дипломатии и... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T21:45
2021-12-28T21:45
2021-12-28T21:45
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энтони блинкен
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ВАРШАВА, 28 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и госсекретарь США Энтони Блинкен решили, что диалог с Россией должен основываться на основе "дипломатии и сдерживании", говорится в сообщении пресс-службы МИД Польши.Рау и Блинкен провели во вторник телефонный разговор по просьбе американской стороны."Главы дипломатий Польши и США обсудили текущую ситуацию безопасности в Европе, в том числе эскалацию действий РФ в отношении Украины, а также поддержку Белоруссией гибридного нападения на границе с Польшей. госсекретарь Блинкен повторил слова президента Байдена о решительной реакции США и союзников в случае российской агрессии на Украину", - говорится в сообщении."Министры также согласились с тем, что диалог с российской стороной должен основываться на двух эквивалентных столпах: дипломатии и сдерживании, основываться на принципе взаимности, учитывать наши опасения относительно действий России, а также проходить в тесной и полной координации между союзниками", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211227/sverkhderzhava-1765611136.html
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в мире, сша, белоруссия, мид польши, энтони блинкен, россия
Блинкен рассказал, на каких принципах будет строиться диалог с Россией
Госсекретарь Блинкен: диалог с Россией будет строиться на дипломатии и сдерживании