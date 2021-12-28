Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211228/blinken-1765914518.html
Блинкен рассказал, на каких принципах будет строиться диалог с Россией
Блинкен рассказал, на каких принципах будет строиться диалог с Россией - РИА Новости, 28.12.2021
Блинкен рассказал, на каких принципах будет строиться диалог с Россией
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и госсекретарь США Энтони Блинкен решили, что диалог с Россией должен основываться на основе "дипломатии и... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T21:45
2021-12-28T21:45
в мире
сша
белоруссия
мид польши
энтони блинкен
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761843567_0:123:3201:1924_1920x0_80_0_0_6dc58fdb252ff6d60b7a8ec8e5dab22a.jpg
ВАРШАВА, 28 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и госсекретарь США Энтони Блинкен решили, что диалог с Россией должен основываться на основе "дипломатии и сдерживании", говорится в сообщении пресс-службы МИД Польши.Рау и Блинкен провели во вторник телефонный разговор по просьбе американской стороны."Главы дипломатий Польши и США обсудили текущую ситуацию безопасности в Европе, в том числе эскалацию действий РФ в отношении Украины, а также поддержку Белоруссией гибридного нападения на границе с Польшей. госсекретарь Блинкен повторил слова президента Байдена о решительной реакции США и союзников в случае российской агрессии на Украину", - говорится в сообщении."Министры также согласились с тем, что диалог с российской стороной должен основываться на двух эквивалентных столпах: дипломатии и сдерживании, основываться на принципе взаимности, учитывать наши опасения относительно действий России, а также проходить в тесной и полной координации между союзниками", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211227/sverkhderzhava-1765611136.html
https://ria.ru/20211227/voyna-1765732504.html
сша
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761843567_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_6870720f85b1b13eb29cfb36cfcf93aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, белоруссия, мид польши, энтони блинкен, россия
21:45 28.12.2021
 
Блинкен рассказал, на каких принципах будет строиться диалог с Россией

Госсекретарь Блинкен: диалог с Россией будет строиться на дипломатии и сдерживании

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и госсекретарь США Энтони Блинкен решили, что диалог с Россией должен основываться на основе "дипломатии и сдерживании", говорится в сообщении пресс-службы МИД Польши.
Рау и Блинкен провели во вторник телефонный разговор по просьбе американской стороны.
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
Вчера, 10:48
В США указали на критическую ошибку в отношениях с Россией
"Главы дипломатий Польши и США обсудили текущую ситуацию безопасности в Европе, в том числе эскалацию действий РФ в отношении Украины, а также поддержку Белоруссией гибридного нападения на границе с Польшей. госсекретарь Блинкен повторил слова президента Байдена о решительной реакции США и союзников в случае российской агрессии на Украину", - говорится в сообщении.
"Министры также согласились с тем, что диалог с российской стороной должен основываться на двух эквивалентных столпах: дипломатии и сдерживании, основываться на принципе взаимности, учитывать наши опасения относительно действий России, а также проходить в тесной и полной координации между союзниками", - отмечается в сообщении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
Вчера, 21:32
В США заговорили о войне с Россией из-за одной детали
 
В миреСШАБелоруссияМИД ПольшиЭнтони БлинкенРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления
01:11Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
01:02Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
00:56Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
00:49При взрыве в украинской больнице погибли два человека
00:42Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
00:40Новак назвал причины газового кризиса в Европе
00:39Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
00:30Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
00:27Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
00:21Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
00:12Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
00:05Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
23:52Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
23:44Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада
23:43Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
23:36В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор
23:33Полянский выразил надежду на возобновление СВПД
23:24На Украине признали информационную политику России угрозой
23:02Зеленский ввел санкции против трех медиакомпаний
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопленияГлавный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия ракаГосдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцевПри взрыве в украинской больнице погибли два человекаМигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими даннымиНовак назвал причины газового кризиса в ЕвропеМинздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинацииВступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантовНекоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотикиПрезидент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школыПрезидент Эстонии заявил о готовности встретиться с ПутинымМинздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревностиДипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и ЗападаПочти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в СуданеВ Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спорПолянский выразил надежду на возобновление СВПДНа Украине признали информационную политику России угрозойЗеленский ввел санкции против трех медиакомпаний