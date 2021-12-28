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Попова призвала страны СНГ сотрудничать в сфере биологической безопасности
Попова призвала страны СНГ сотрудничать в сфере биологической безопасности - РИА Новости, 28.12.2021
Попова призвала страны СНГ сотрудничать в сфере биологической безопасности
В СНГ надо выстраивать единую систему мер, направленных на развитие научных исследований и обмен информацией для противодействия угрозам биологической... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:32
2021-12-28T15:12
снг
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
содружество
анна попова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. В СНГ надо выстраивать единую систему мер, направленных на развитие научных исследований и обмен информацией для противодействия угрозам биологической безопасности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На фоне пандемии наблюдается увеличение вложений в создание лабораторий высокого уровня биологической защиты во многих странах мира. Очевидно, что для исследований в области молекулярной эпидемиологии, обеспечении биологической безопасности требуются инвестиции, кадры и инфраструктура, научные центры и лаборатории. Для противодействия угрозам биологической безопасности на пространстве Содружества важно: первое - выстраивать единую региональную систему мер, направленных на развитие научных исследований, на взаимную помощь и обмен технологиями, результатами разработок", - сказала Попова на неформальном саммите СНГ."Второе - обеспечивать технологическую и исследовательскую независимость, создавать своими силами собственные объекты и лаборатории. И третье - укреплять единый механизм предупреждения и реагирования на риски биологической безопасности, в том числе преднамеренного характера. И у наших стране есть существенные преимущества, мощная, заложенная в советские времена санитарно-эпидемиологическая служба и наука, единые подходы к противоэпидемической работе, схожая система подготовки кадров и единый, один у нас общий язык общения", - отметила она.Попова также отметила, что Россия готова содействовать странам СНГ в проектировании и оснащении научных центров с лабораториями высокого уровня биологической безопасности.По ее словам, пандемия показала несостоятельность западных подходов по децентрализации служб санитарно-эпидемиологического благополучия, сворачиванию лаборантной сети."В результате в ряде стран Содружества принимаются меры по укреплению санитарно-эпидемиологических служб, созданию новых научно-исследовательских центров и возврату к ранее действовавшим выработанным еще советской наукой подходам", - сказала Попова.Глава Роспотребнадзора напомнила, что в Российской Федерации по поручению президента РФ правительством разработана инициатива "санитарный щит", направленная на укрепление и модернизацию всей системы санэпиднадзора, включая лабораторную инфраструктуру.
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снг, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), содружество , анна попова
14:32 28.12.2021 (обновлено: 15:12 28.12.2021)
 
Попова призвала страны СНГ сотрудничать в сфере биологической безопасности

Попова призвала страны СНГ сотрудничать в сфере биологической безопасности

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. В СНГ надо выстраивать единую систему мер, направленных на развитие научных исследований и обмен информацией для противодействия угрозам биологической безопасности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На фоне пандемии наблюдается увеличение вложений в создание лабораторий высокого уровня биологической защиты во многих странах мира. Очевидно, что для исследований в области молекулярной эпидемиологии, обеспечении биологической безопасности требуются инвестиции, кадры и инфраструктура, научные центры и лаборатории. Для противодействия угрозам биологической безопасности на пространстве Содружества важно: первое - выстраивать единую региональную систему мер, направленных на развитие научных исследований, на взаимную помощь и обмен технологиями, результатами разработок", - сказала Попова на неформальном саммите СНГ.
"Второе - обеспечивать технологическую и исследовательскую независимость, создавать своими силами собственные объекты и лаборатории. И третье - укреплять единый механизм предупреждения и реагирования на риски биологической безопасности, в том числе преднамеренного характера. И у наших стране есть существенные преимущества, мощная, заложенная в советские времена санитарно-эпидемиологическая служба и наука, единые подходы к противоэпидемической работе, схожая система подготовки кадров и единый, один у нас общий язык общения", - отметила она.
Попова также отметила, что Россия готова содействовать странам СНГ в проектировании и оснащении научных центров с лабораториями высокого уровня биологической безопасности.
По ее словам, пандемия показала несостоятельность западных подходов по децентрализации служб санитарно-эпидемиологического благополучия, сворачиванию лаборантной сети.
"В результате в ряде стран Содружества принимаются меры по укреплению санитарно-эпидемиологических служб, созданию новых научно-исследовательских центров и возврату к ранее действовавшим выработанным еще советской наукой подходам", - сказала Попова.
Глава Роспотребнадзора напомнила, что в Российской Федерации по поручению президента РФ правительством разработана инициатива "санитарный щит", направленная на укрепление и модернизацию всей системы санэпиднадзора, включая лабораторную инфраструктуру.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
14:23
Все природные очаги чумы находятся под контролем, заявила Попова
 
СНГРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СодружествоАнна Попова
 
 
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