https://ria.ru/20211228/bezopasnost-1765831974.html

Попова призвала страны СНГ сотрудничать в сфере биологической безопасности

Попова призвала страны СНГ сотрудничать в сфере биологической безопасности - РИА Новости, 28.12.2021

Попова призвала страны СНГ сотрудничать в сфере биологической безопасности

В СНГ надо выстраивать единую систему мер, направленных на развитие научных исследований и обмен информацией для противодействия угрозам биологической... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:32

2021-12-28T14:32

2021-12-28T15:12

снг

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

содружество

анна попова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. В СНГ надо выстраивать единую систему мер, направленных на развитие научных исследований и обмен информацией для противодействия угрозам биологической безопасности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На фоне пандемии наблюдается увеличение вложений в создание лабораторий высокого уровня биологической защиты во многих странах мира. Очевидно, что для исследований в области молекулярной эпидемиологии, обеспечении биологической безопасности требуются инвестиции, кадры и инфраструктура, научные центры и лаборатории. Для противодействия угрозам биологической безопасности на пространстве Содружества важно: первое - выстраивать единую региональную систему мер, направленных на развитие научных исследований, на взаимную помощь и обмен технологиями, результатами разработок", - сказала Попова на неформальном саммите СНГ."Второе - обеспечивать технологическую и исследовательскую независимость, создавать своими силами собственные объекты и лаборатории. И третье - укреплять единый механизм предупреждения и реагирования на риски биологической безопасности, в том числе преднамеренного характера. И у наших стране есть существенные преимущества, мощная, заложенная в советские времена санитарно-эпидемиологическая служба и наука, единые подходы к противоэпидемической работе, схожая система подготовки кадров и единый, один у нас общий язык общения", - отметила она.Попова также отметила, что Россия готова содействовать странам СНГ в проектировании и оснащении научных центров с лабораториями высокого уровня биологической безопасности.По ее словам, пандемия показала несостоятельность западных подходов по децентрализации служб санитарно-эпидемиологического благополучия, сворачиванию лаборантной сети."В результате в ряде стран Содружества принимаются меры по укреплению санитарно-эпидемиологических служб, созданию новых научно-исследовательских центров и возврату к ранее действовавшим выработанным еще советской наукой подходам", - сказала Попова.Глава Роспотребнадзора напомнила, что в Российской Федерации по поручению президента РФ правительством разработана инициатива "санитарный щит", направленная на укрепление и модернизацию всей системы санэпиднадзора, включая лабораторную инфраструктуру.

https://ria.ru/20211228/chuma-1765830030.html

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снг, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), содружество , анна попова