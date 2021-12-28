10:06 28.12.2021 (обновлено: 11:59 28.12.2021)
Кулеба назвал принятие российских требований безопасности унижением для США
Глава МИД Украины Кулеба: США и НАТО не согласятся с требованиями России по безопасности
© REUTERS / Ints KalninsМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге
КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Принятие требований РФ, касающихся гарантий безопасности, в том числе об остановке расширения НАТО на восток, было бы самым большим унижением для США и альянса, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
"Я не верю в то, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на восток или откатятся из стран центральной Европы, как требует Россия. Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания альянса", - сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном во вторник.
При этом он отметил, что Украина является ключевой причиной появления соглашений РФ с США и с НАТО. По словам Кулебы, страны-партнеры делятся с Киевом информацией о переговорах с Москвой. "И с Украиной партнеры делятся тем, о чем они говорят с Россией, координируют с нами свои позиции", - сказал министр.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Белый дом сообщило, что США и Россия 10 января проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и ситуации на Украине. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия подтверждает, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января, но окончательной договорённости нет.