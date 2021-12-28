https://ria.ru/20211228/bezopasnost-1765769506.html

Кулеба назвал принятие российских требований безопасности унижением для США

Кулеба назвал принятие российских требований безопасности унижением для США - РИА Новости, 28.12.2021

Кулеба назвал принятие российских требований безопасности унижением для США

Принятие требований РФ, касающихся гарантий безопасности, в том числе об остановке расширения НАТО на восток, было бы самым большим унижением для США и альянса, РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:06

2021-12-28T10:06

2021-12-28T11:59

киев

сша

сергей рябков

рбк (медиагруппа)

нато

мид украины

дмитрий кулеба

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761901225_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_a1b676bd69734cdae75feb18d1fdae14.jpg

КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Принятие требований РФ, касающихся гарантий безопасности, в том числе об остановке расширения НАТО на восток, было бы самым большим унижением для США и альянса, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации."Я не верю в то, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на восток или откатятся из стран центральной Европы, как требует Россия. Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания альянса", - сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном во вторник.При этом он отметил, что Украина является ключевой причиной появления соглашений РФ с США и с НАТО. По словам Кулебы, страны-партнеры делятся с Киевом информацией о переговорах с Москвой. "И с Украиной партнеры делятся тем, о чем они говорят с Россией, координируют с нами свои позиции", - сказал министр.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Белый дом сообщило, что США и Россия 10 января проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и ситуации на Украине. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия подтверждает, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января, но окончательной договорённости нет.

https://ria.ru/20211228/bezopasnost-1765761028.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, сша, сергей рябков, рбк (медиагруппа), нато, мид украины, дмитрий кулеба, россия