09:03 28.12.2021 (обновлено: 09:29 28.12.2021)
Рябков рассказал о повестке предстоящих переговоров с США
Замглавы МИД Рябков: на переговорах с США должны обсуждаться гарантии безопасности
© РИА Новости / Григорий Дубовиций / Перейти в фотобанкРотонда Капитолия в Вашингтоне, где проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, умершим 30 ноября 2018 года
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия передала США свои соображения по гарантиям безопасности, но в Вашингтоне говорят о неких абстракциях, нужна конкретика, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Ранее агентства Франс Пресс и Рейтер сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что переговоры России с США пройдут 10 января, консультации россиян с НАТО — 12 января, а на следующий день назначена встреча представителей Москвы с ОБСЕ. По утверждению американского чиновника общение будет посвящено "контролю над вооружениями и Украине".
"Что касается двухстороннего формата с США, то мы свои предложения по повестке дня официально американцам передали. Сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями. Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция", — отметил Рябков.
Он подчеркнул, что обсуждать нужно конкретные проекты, которые представила Россия.
"Вот повестка дня, на этом нужно сосредоточиться. Ради этого запускаются переговоры, и коллеги в Вашингтоне должны именно из этого исходить", — заключил дипломат.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости Рябков, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.