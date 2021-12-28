https://ria.ru/20211228/bezopasnost-1765761028.html

Рябков рассказал о повестке предстоящих переговоров с США

Рябков рассказал о повестке предстоящих переговоров с США - РИА Новости, 28.12.2021

Рябков рассказал о повестке предстоящих переговоров с США

Россия передала США свои соображения по гарантиям безопасности, но в Вашингтоне говорят о неких абстракциях, нужна конкретика, заявил РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:03

2021-12-28T09:03

2021-12-28T09:29

сша

вашингтон (город)

сергей рябков

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обсе

россия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия передала США свои соображения по гарантиям безопасности, но в Вашингтоне говорят о неких абстракциях, нужна конкретика, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.Ранее агентства Франс Пресс и Рейтер сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что переговоры России с США пройдут 10 января, консультации россиян с НАТО — 12 января, а на следующий день назначена встреча представителей Москвы с ОБСЕ. По утверждению американского чиновника общение будет посвящено "контролю над вооружениями и Украине"."Что касается двухстороннего формата с США, то мы свои предложения по повестке дня официально американцам передали. Сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями. Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция", — отметил Рябков.Он подчеркнул, что обсуждать нужно конкретные проекты, которые представила Россия."Вот повестка дня, на этом нужно сосредоточиться. Ради этого запускаются переговоры, и коллеги в Вашингтоне должны именно из этого исходить", — заключил дипломат.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости Рябков, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.

https://ria.ru/20211227/voyna-1765732504.html

https://ria.ru/20211228/voyna-1765750375.html

https://ria.ru/20211228/nato-1765755845.html

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вашингтон (город)

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сша, вашингтон (город), сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обсе, россия