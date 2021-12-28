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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211228/bezhentsy-1765813760.html
Роль ООН в возвращении беженцев ограничена, заявил сирийский чиновник
Роль ООН в возвращении беженцев ограничена, заявил сирийский чиновник - РИА Новости, 28.12.2021
Роль ООН в возвращении беженцев ограничена, заявил сирийский чиновник
Роль ООН в процессе возвращения беженцев очень ограничена. Поступающее финансирование не достигает и половины необходимого бюджета, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:10
2021-12-28T13:10
война в сирии
в мире
оон
сирия
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ДАМАСК, 28 дек - РИА Новости. Роль ООН в процессе возвращения беженцев очень ограничена. Поступающее финансирование не достигает и половины необходимого бюджета, заявил в интервью РИА Новости замминистра местного самоуправления САР Моотаз Каттан."Роль ООН очень символична в процессе возвращения беженцев… Согласно соглашениям о взаимодействии в гуманитарном плане на протяжении многих прошлых лет всегда задействованная сумма была меньше той, что была заложена ранее", - сказал Каттани.По словам чиновника, "финансирование со стороны ООН в прошедшие годы не превышало 50% от запланированного объема, что вызывало в свою очередь большие сложности".В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После того, как было объявлено о победе над террористами, на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
https://ria.ru/20211227/siriya-1765743315.html
https://ria.ru/20211223/gumpomosch-1765205889.html
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в мире, оон, сирия
13:10 28.12.2021
 
Роль ООН в возвращении беженцев ограничена, заявил сирийский чиновник

Сирийский чиновник Каттан: роль ООН в процессе возвращения беженцев очень ограничена

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума под Дамаском
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 28 дек - РИА Новости. Роль ООН в процессе возвращения беженцев очень ограничена. Поступающее финансирование не достигает и половины необходимого бюджета, заявил в интервью РИА Новости замминистра местного самоуправления САР Моотаз Каттан.
"Роль ООН очень символична в процессе возвращения беженцев… Согласно соглашениям о взаимодействии в гуманитарном плане на протяжении многих прошлых лет всегда задействованная сумма была меньше той, что была заложена ранее", - сказал Каттани.
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По словам чиновника, "финансирование со стороны ООН в прошедшие годы не превышало 50% от запланированного объема, что вызывало в свою очередь большие сложности".
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После того, как было объявлено о победе над террористами, на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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