https://ria.ru/20211228/bezhentsy-1765813760.html

Роль ООН в возвращении беженцев ограничена, заявил сирийский чиновник

Роль ООН в возвращении беженцев ограничена, заявил сирийский чиновник - РИА Новости, 28.12.2021

Роль ООН в возвращении беженцев ограничена, заявил сирийский чиновник

Роль ООН в процессе возвращения беженцев очень ограничена. Поступающее финансирование не достигает и половины необходимого бюджета, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:10

2021-12-28T13:10

2021-12-28T13:10

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ДАМАСК, 28 дек - РИА Новости. Роль ООН в процессе возвращения беженцев очень ограничена. Поступающее финансирование не достигает и половины необходимого бюджета, заявил в интервью РИА Новости замминистра местного самоуправления САР Моотаз Каттан."Роль ООН очень символична в процессе возвращения беженцев… Согласно соглашениям о взаимодействии в гуманитарном плане на протяжении многих прошлых лет всегда задействованная сумма была меньше той, что была заложена ранее", - сказал Каттани.По словам чиновника, "финансирование со стороны ООН в прошедшие годы не превышало 50% от запланированного объема, что вызывало в свою очередь большие сложности".В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После того, как было объявлено о победе над террористами, на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

https://ria.ru/20211227/siriya-1765743315.html

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