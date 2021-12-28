https://ria.ru/20211228/bezhentsy-1765813760.html
Роль ООН в возвращении беженцев ограничена, заявил сирийский чиновник
Роль ООН в возвращении беженцев ограничена, заявил сирийский чиновник - РИА Новости, 28.12.2021
Роль ООН в возвращении беженцев ограничена, заявил сирийский чиновник
Роль ООН в процессе возвращения беженцев очень ограничена. Поступающее финансирование не достигает и половины необходимого бюджета, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:10
2021-12-28T13:10
2021-12-28T13:10
война в сирии
в мире
оон
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355416_0:148:2016:1282_1920x0_80_0_0_93fb3a29ed1a0af91595f35d7e320e2f.jpg
ДАМАСК, 28 дек - РИА Новости. Роль ООН в процессе возвращения беженцев очень ограничена. Поступающее финансирование не достигает и половины необходимого бюджета, заявил в интервью РИА Новости замминистра местного самоуправления САР Моотаз Каттан."Роль ООН очень символична в процессе возвращения беженцев… Согласно соглашениям о взаимодействии в гуманитарном плане на протяжении многих прошлых лет всегда задействованная сумма была меньше той, что была заложена ранее", - сказал Каттани.По словам чиновника, "финансирование со стороны ООН в прошедшие годы не превышало 50% от запланированного объема, что вызывало в свою очередь большие сложности".В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После того, как было объявлено о победе над террористами, на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
https://ria.ru/20211227/siriya-1765743315.html
https://ria.ru/20211223/gumpomosch-1765205889.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355416_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_df15af38c87c32df792b84a5e676ddf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, сирия
Роль ООН в возвращении беженцев ограничена, заявил сирийский чиновник
Сирийский чиновник Каттан: роль ООН в процессе возвращения беженцев очень ограничена