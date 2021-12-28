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В белорусском Минобороны заявили о напряженной обстановке у границ
В белорусском Минобороны заявили о напряженной обстановке у границ - РИА Новости, 28.12.2021
В белорусском Минобороны заявили о напряженной обстановке у границ
Военно-политическая обстановка у границ Белоруссии приобретает более напряженный и сложно прогнозируемый характер, заявил начальник департамента международного... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:51
2021-12-28T14:52
белоруссия
в мире
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Военно-политическая обстановка у границ Белоруссии приобретает более напряженный и сложно прогнозируемый характер, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов."На сегодняшний день в условиях игнорирования и однобокой интерпретации государствами – членами ЕС и НАТО ряда своих международных обязательств военно-политическая обстановка у границ Республики Беларусь приобретает все более напряженный и сложно прогнозируемый характер", - приводит слова Воинова пресс-служба минобороны.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.
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белоруссия, в мире, министерство обороны белоруссии
14:51 28.12.2021 (обновлено: 14:52 28.12.2021)
 
В белорусском Минобороны заявили о напряженной обстановке у границ

Минобороны Белоруссии: обстановка у границ приобретает напряженный характер

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Военно-политическая обстановка у границ Белоруссии приобретает более напряженный и сложно прогнозируемый характер, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.
"На сегодняшний день в условиях игнорирования и однобокой интерпретации государствами – членами ЕС и НАТО ряда своих международных обязательств военно-политическая обстановка у границ Республики Беларусь приобретает все более напряженный и сложно прогнозируемый характер", - приводит слова Воинова пресс-служба минобороны.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
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