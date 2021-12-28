https://ria.ru/20211228/belorussiya-1765836509.html

В белорусском Минобороны заявили о напряженной обстановке у границ

В белорусском Минобороны заявили о напряженной обстановке у границ - РИА Новости, 28.12.2021

В белорусском Минобороны заявили о напряженной обстановке у границ

Военно-политическая обстановка у границ Белоруссии приобретает более напряженный и сложно прогнозируемый характер, заявил начальник департамента международного... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:51

2021-12-28T14:51

2021-12-28T14:52

белоруссия

в мире

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Военно-политическая обстановка у границ Белоруссии приобретает более напряженный и сложно прогнозируемый характер, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов."На сегодняшний день в условиях игнорирования и однобокой интерпретации государствами – членами ЕС и НАТО ряда своих международных обязательств военно-политическая обстановка у границ Республики Беларусь приобретает все более напряженный и сложно прогнозируемый характер", - приводит слова Воинова пресс-служба минобороны.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.

https://ria.ru/20211205/belorussiya-1762263302.html

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белоруссия, в мире, министерство обороны белоруссии