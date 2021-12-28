https://ria.ru/20211228/belorussiya-1765805994.html

В ФРГ заявили о потере Белоруссией шанса выбраться из "российских объятий"

В ФРГ заявили о потере Белоруссией шанса выбраться из "российских объятий" - РИА Новости, 28.12.2021

В ФРГ заявили о потере Белоруссией шанса выбраться из "российских объятий"

Белоруссия упустила свой шанс высвободиться из "российских объятий", заявил в интервью медиагруппе RND будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности,... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:38

2021-12-28T12:38

2021-12-28T12:38

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БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. Белоруссия упустила свой шанс высвободиться из "российских объятий", заявил в интервью медиагруппе RND будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Кристоф Хойсген."Шанс был. (Президент Белоруссии Александр) Лукашенко его упустил. Германия и Европа сделали все, например, в рамках так называемого Восточного партнерства, чтобы дать Белоруссии возможность реформировать государство, приблизить страну к мировой экономике и высвободить ее из российских объятий. Но он (Лукашенко - ред) боялся, что либерализация и демократизация его страны может нанести ему личный политический ущерб. Вот почему он стал полностью экономически и политически зависимым от России. Украина пошла по другому пути", - заявил немецкий дипломат.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.В начале декабря ЕС объявил о новых санкциях против Белоруссии. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты. В пятый санкционный список ЕС по Белоруссии вошли 17 физлиц и 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этих списков.Белоруссия в ответ на санкции Запада объявила, что с 1 января на полгода введет продовольственное эмбарго на некоторые товары из ЕС, США, Канады, Великобритании и ряда других стран.

https://ria.ru/20211221/zapad-1764597961.html

https://ria.ru/20210604/belorussiya-1735684264.html

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в мире, белоруссия, германия, евросоюз, россия