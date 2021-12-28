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МСП Банк выдал предпринимателям более девяти млрд рублей экспресс-кредитов
МСП Банк выдал предпринимателям более девяти млрд рублей экспресс-кредитов - РИА Новости, 28.12.2021
МСП Банк выдал предпринимателям более девяти млрд рублей экспресс-кредитов
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил малому и среднему бизнесу кредиты в рамках продукта "Экспресс-поддержка" на общую сумму свыше 9 миллиардов... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:52
2021-12-28T11:52
новости компаний - экономика
мсп банк
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил малому и среднему бизнесу кредиты в рамках продукта "Экспресс-поддержка" на общую сумму свыше 9 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Кредитный продукт был разработан и выведен на рынок в сентябре 2021 года. Предложением уже успели воспользоваться более 1,2 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей."За короткое время продукт доказал свою востребованность и стал реальной альтернативой потребительским кредитам, которые бизнес вынужден брать под 16-20%, а иногда и выше. Мы разрабатывали "Экспресс-поддержку" совместно с предпринимателями, и в следующем году будем с ними на связи, будем ориентироваться на их запросы, чтобы совершенствовать наш продукт, делая его еще более доступным", - приводятся в сообщении слова председателя набсовета МСП Банка, гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича.Чаще остальных кредитным продуктом МСП Банка в 2021 году пользовались предприниматели из сферы оптовой торговли (18%), строительства (10%) и розничной торговли (9%). Также в числе активных заемщиков был транспортный бизнес (5%) и организации питания (4%).В сообщении приводятся успешные кейсы, когда помощь банка помогла предпринимателям сохранить и развить бизнес. Так, судостроительной компании "ДжекБот" из Самары экспресс-поддержка в размере 3 миллионов рублей позволила закупить сырье и материалы для строительства восьми новых судов, что дало возможность сохранить рабочие места. В числе получателей "Экспресс-поддержки" - ростовская фармацевтическая компания "Акафарм", которая привлекла 10 миллионов рублей на расширение производства, приобретение нового оборудования и пополнение оборотных средств. Аналогичную сумму получила ставропольская компания "Профснабсервис", развивающая сеть шинных центров.Наиболее востребована "Экспресс-поддержка" МСП Банка среди предпринимателей Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Самарской области, Пермского края, Тюменской области, Ханты-Мансийского АО, Удмуртской Республики, Республики Татарстан и Забайкальского края. В список регионов-лидеров также входит Москва, где городские власти субсидируют еще и часть процентной ставки по кредитам. Этой мерой поддержки могут воспользоваться компании, работающие в сфере производства, туризма, образования, здравоохранения и ряде других.МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.
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новости компаний - экономика, мсп банк, россия
11:52 28.12.2021
 

МСП Банк выдал предпринимателям более девяти млрд рублей экспресс-кредитов

© Фото : Корпорация МСП МСП банк
 МСП банк - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил малому и среднему бизнесу кредиты в рамках продукта "Экспресс-поддержка" на общую сумму свыше 9 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Кредитный продукт был разработан и выведен на рынок в сентябре 2021 года. Предложением уже успели воспользоваться более 1,2 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей.
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"За короткое время продукт доказал свою востребованность и стал реальной альтернативой потребительским кредитам, которые бизнес вынужден брать под 16-20%, а иногда и выше. Мы разрабатывали "Экспресс-поддержку" совместно с предпринимателями, и в следующем году будем с ними на связи, будем ориентироваться на их запросы, чтобы совершенствовать наш продукт, делая его еще более доступным", - приводятся в сообщении слова председателя набсовета МСП Банка, гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Чаще остальных кредитным продуктом МСП Банка в 2021 году пользовались предприниматели из сферы оптовой торговли (18%), строительства (10%) и розничной торговли (9%). Также в числе активных заемщиков был транспортный бизнес (5%) и организации питания (4%).
"Экспресс-поддержка" позволила предпринимателям получить финансирование на более привлекательных условиях. МСП Банк, как один из институтов развития предпринимательства, готов и далее, в 2022 году, предоставлять возможность получения столь необходимых кредитов по привлекательной ставке без посещения банка, рассмотрев заявку в самые кратчайшие сроки", - подчеркнул председатель правления МСП Банка Петр Засельский, которого цитирует пресс-служба.
В сообщении приводятся успешные кейсы, когда помощь банка помогла предпринимателям сохранить и развить бизнес. Так, судостроительной компании "ДжекБот" из Самары экспресс-поддержка в размере 3 миллионов рублей позволила закупить сырье и материалы для строительства восьми новых судов, что дало возможность сохранить рабочие места. В числе получателей "Экспресс-поддержки" - ростовская фармацевтическая компания "Акафарм", которая привлекла 10 миллионов рублей на расширение производства, приобретение нового оборудования и пополнение оборотных средств. Аналогичную сумму получила ставропольская компания "Профснабсервис", развивающая сеть шинных центров.
Наиболее востребована "Экспресс-поддержка" МСП Банка среди предпринимателей Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Самарской области, Пермского края, Тюменской области, Ханты-Мансийского АО, Удмуртской Республики, Республики Татарстан и Забайкальского края. В список регионов-лидеров также входит Москва, где городские власти субсидируют еще и часть процентной ставки по кредитам. Этой мерой поддержки могут воспользоваться компании, работающие в сфере производства, туризма, образования, здравоохранения и ряде других.
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МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.
Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.
 
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