https://ria.ru/20211228/bank-1765794932.html

МСП Банк выдал предпринимателям более девяти млрд рублей экспресс-кредитов

МСП Банк выдал предпринимателям более девяти млрд рублей экспресс-кредитов - РИА Новости, 28.12.2021

МСП Банк выдал предпринимателям более девяти млрд рублей экспресс-кредитов

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил малому и среднему бизнесу кредиты в рамках продукта "Экспресс-поддержка" на общую сумму свыше 9 миллиардов... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:52

2021-12-28T11:52

2021-12-28T11:52

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил малому и среднему бизнесу кредиты в рамках продукта "Экспресс-поддержка" на общую сумму свыше 9 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Кредитный продукт был разработан и выведен на рынок в сентябре 2021 года. Предложением уже успели воспользоваться более 1,2 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей."За короткое время продукт доказал свою востребованность и стал реальной альтернативой потребительским кредитам, которые бизнес вынужден брать под 16-20%, а иногда и выше. Мы разрабатывали "Экспресс-поддержку" совместно с предпринимателями, и в следующем году будем с ними на связи, будем ориентироваться на их запросы, чтобы совершенствовать наш продукт, делая его еще более доступным", - приводятся в сообщении слова председателя набсовета МСП Банка, гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича.Чаще остальных кредитным продуктом МСП Банка в 2021 году пользовались предприниматели из сферы оптовой торговли (18%), строительства (10%) и розничной торговли (9%). Также в числе активных заемщиков был транспортный бизнес (5%) и организации питания (4%).В сообщении приводятся успешные кейсы, когда помощь банка помогла предпринимателям сохранить и развить бизнес. Так, судостроительной компании "ДжекБот" из Самары экспресс-поддержка в размере 3 миллионов рублей позволила закупить сырье и материалы для строительства восьми новых судов, что дало возможность сохранить рабочие места. В числе получателей "Экспресс-поддержки" - ростовская фармацевтическая компания "Акафарм", которая привлекла 10 миллионов рублей на расширение производства, приобретение нового оборудования и пополнение оборотных средств. Аналогичную сумму получила ставропольская компания "Профснабсервис", развивающая сеть шинных центров.Наиболее востребована "Экспресс-поддержка" МСП Банка среди предпринимателей Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Самарской области, Пермского края, Тюменской области, Ханты-Мансийского АО, Удмуртской Республики, Республики Татарстан и Забайкальского края. В список регионов-лидеров также входит Москва, где городские власти субсидируют еще и часть процентной ставки по кредитам. Этой мерой поддержки могут воспользоваться компании, работающие в сфере производства, туризма, образования, здравоохранения и ряде других.МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.

https://ria.ru/20211217/bank-1764257787.html

https://ria.ru/20211216/ekspress-kredit-1764019275.html

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новости компаний - экономика, мсп банк, россия