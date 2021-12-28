https://ria.ru/20211228/bandera-1765806136.html

В Тернополе на здании администрации вывесили гигантский баннер с Бандерой

В Тернополе на здании администрации вывесили гигантский баннер с Бандерой - РИА Новости, 28.12.2021

В Тернополе на здании администрации вывесили гигантский баннер с Бандерой

В украинском Тернополе повесили огромный баннер с изображением националиста Степана Бандеры, сообщил Sputnik Ближнее Зарубежье. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:38

2021-12-28T12:38

2021-12-28T13:16

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В украинском Тернополе повесили огромный баннер с изображением националиста Степана Бандеры, сообщил Sputnik Ближнее Зарубежье.Плакат появился на здании областной администрации. На нем Бандера называется "отцом украинцев", а Украина — "матерью".Ранее в местной полиции рассказали, что неизвестный облил тернопольский монумент националисту красной краской.В городе бронзовая фигура Бандеры в полный рост стоит напротив здания областного совета с декабря 2008 года.Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания в годы Великой Отечественной войны боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН) — "Украинской повстанческой армии" (УПА)*. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.В мае 2015 года тогдашний президент Петр Порошенко дал участникам ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" и право на социальные гарантии от государства.Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц".*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211026/ukraina-1756382102.html

https://ria.ru/20211106/ukraina-1757885060.html

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