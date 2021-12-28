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Названы самые популярные автомобили у россиян
Названы самые популярные автомобили у россиян - РИА Новости, 28.12.2021
Названы самые популярные автомобили у россиян
Российские автомобилисты в 2021 году отдавали предпочтение японским и корейским маркам, однако самой популярной вновь стала отечественная Lada, следует из... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T04:34
2021-12-28T04:53
экономика
общество
москва
lada
авто
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские автомобилисты в 2021 году отдавали предпочтение японским и корейским маркам, однако самой популярной вновь стала отечественная Lada, следует из исследования "СберАвто" на основе данных собственного сервиса (есть в распоряжении РИА Новости).Самой популярной моделью года, по данным "СберАвто", стала Hyundai Solaris, за ней следуют Lada Granta, KIA Rio, Ford Focus и Volkswagen Polo.В целом российские автолюбители отдают предпочтение азиатским маркам. Так, 20 процентов из всех сделок, совершенных через "СберАвто" в 2021 году, приходились на японские марки, 19 процентов — на корейские, 17 процентов — на отечественные, 15 процентов — на немецкие, по семь процентов — на китайские и французские.При этом 18 процентов сделок пришлось на новые автомобили, а 72 процентов — на подержанные. Больше всего их провели в Центральном федеральном округе (40 процентов), Приволжском федеральном округе (16 процентов) и Северо-Западном федеральном округе (13 процентов). Аналитики "СберАвто" также отмечают, что более 60 процентов автомобилей граждане приобрели в кредит. При этом лидирующие регионы по количеству кредитных сделок — Москва и Санкт-Петербург. Также в пятерку вошли Екатеринбург, Новосибирск и Воронеж."Сейчас хорошее время, чтобы продать свой автомобиль — есть шанс сделать это выгоднее, чем даже полгода назад. Если нужно купить новое авто в ближайшее время, стоит обращать внимание на недефицитные модели — в том числе, например, китайских брендов — а также предложения за пределами родного региона", — заключил гендиректор "СберАвто" Петрос Мкртычян.
https://ria.ru/20211216/podorozhanie-1763971556.html
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экономика, общество, москва, lada, авто, россия
04:34 28.12.2021 (обновлено: 04:53 28.12.2021)
 
Названы самые популярные автомобили у россиян

Исследование "СберАвто": Lada стала самой популярной маркой у автомобилистов в 2021 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобильный салон
Автомобильный салон - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские автомобилисты в 2021 году отдавали предпочтение японским и корейским маркам, однако самой популярной вновь стала отечественная Lada, следует из исследования "СберАвто" на основе данных собственного сервиса (есть в распоряжении РИА Новости).

"Самой востребованной маркой остается Lada (ей отдали предпочтение 15 процентов покупателей), а ее наиболее популярными моделями стали Granta, Vesta и Kalina. Далее расположились марки Hyundai с моделями Solaris и Creta, а также KIA с бестселлерами Rio, Sportage и Ceed", — отмечается в исследовании.

Самой популярной моделью года, по данным "СберАвто", стала Hyundai Solaris, за ней следуют Lada Granta, KIA Rio, Ford Focus и Volkswagen Polo.
В целом российские автолюбители отдают предпочтение азиатским маркам. Так, 20 процентов из всех сделок, совершенных через "СберАвто" в 2021 году, приходились на японские марки, 19 процентов — на корейские, 17 процентов — на отечественные, 15 процентов — на немецкие, по семь процентов — на китайские и французские.
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"Сейчас хорошее время, чтобы продать свой автомобиль — есть шанс сделать это выгоднее, чем даже полгода назад. Если нужно купить новое авто в ближайшее время, стоит обращать внимание на недефицитные модели — в том числе, например, китайских брендов — а также предложения за пределами родного региона", — заключил гендиректор "СберАвто" Петрос Мкртычян.
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