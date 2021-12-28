https://ria.ru/20211228/avtomobili-1765753653.html

Названы самые популярные автомобили у россиян

Названы самые популярные автомобили у россиян - РИА Новости, 28.12.2021

Названы самые популярные автомобили у россиян

Российские автомобилисты в 2021 году отдавали предпочтение японским и корейским маркам, однако самой популярной вновь стала отечественная Lada, следует из... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T04:34

2021-12-28T04:34

2021-12-28T04:53

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские автомобилисты в 2021 году отдавали предпочтение японским и корейским маркам, однако самой популярной вновь стала отечественная Lada, следует из исследования "СберАвто" на основе данных собственного сервиса (есть в распоряжении РИА Новости).Самой популярной моделью года, по данным "СберАвто", стала Hyundai Solaris, за ней следуют Lada Granta, KIA Rio, Ford Focus и Volkswagen Polo.В целом российские автолюбители отдают предпочтение азиатским маркам. Так, 20 процентов из всех сделок, совершенных через "СберАвто" в 2021 году, приходились на японские марки, 19 процентов — на корейские, 17 процентов — на отечественные, 15 процентов — на немецкие, по семь процентов — на китайские и французские.При этом 18 процентов сделок пришлось на новые автомобили, а 72 процентов — на подержанные. Больше всего их провели в Центральном федеральном округе (40 процентов), Приволжском федеральном округе (16 процентов) и Северо-Западном федеральном округе (13 процентов). Аналитики "СберАвто" также отмечают, что более 60 процентов автомобилей граждане приобрели в кредит. При этом лидирующие регионы по количеству кредитных сделок — Москва и Санкт-Петербург. Также в пятерку вошли Екатеринбург, Новосибирск и Воронеж."Сейчас хорошее время, чтобы продать свой автомобиль — есть шанс сделать это выгоднее, чем даже полгода назад. Если нужно купить новое авто в ближайшее время, стоит обращать внимание на недефицитные модели — в том числе, например, китайских брендов — а также предложения за пределами родного региона", — заключил гендиректор "СберАвто" Петрос Мкртычян.

https://ria.ru/20211216/podorozhanie-1763971556.html

https://ria.ru/20211213/avtomobili-1763382797.html

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экономика, общество, москва, lada, авто, россия