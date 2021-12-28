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Суд арестовал сторонника украинских неонацистов, сообщил источник
Суд арестовал сторонника украинских неонацистов, сообщил источник - РИА Новости, 28.12.2021
Суд арестовал сторонника украинских неонацистов, сообщил источник
Суд в Ростовской области во вторник санкционировал арест сторонника неонацистов из "М.К.У.", планировавшего убить местного журналиста, возбуждено уголовное... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T18:09
2021-12-28T18:09
происшествия
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростовской области во вторник санкционировал арест сторонника неонацистов из "М.К.У.", планировавшего убить местного журналиста, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее ФСБ РФ сообщило о задержании в Ростовской области гражданина России 1979 года рождения, который по указанию главаря украинской неонацистской организации "М.К.У." готовил насильственную акцию против журналиста, специализирующегося на подготовке "материалов по украинской проблематике".Дома у задержанного были изъяты компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению, а также пропагандистские материалы экстремистского характера.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
18:09 28.12.2021
 
Суд арестовал сторонника украинских неонацистов, сообщил источник

Источник: сторонника неонацистов, планировавшего убить ростовского журналиста, арестовали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростовской области во вторник санкционировал арест сторонника неонацистов из "М.К.У.", планировавшего убить местного журналиста, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 1 статьи 223.1 (покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств)", - сказал он.
Ранее ФСБ РФ сообщило о задержании в Ростовской области гражданина России 1979 года рождения, который по указанию главаря украинской неонацистской организации "М.К.У." готовил насильственную акцию против журналиста, специализирующегося на подготовке "материалов по украинской проблематике".
Дома у задержанного были изъяты компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению, а также пропагандистские материалы экстремистского характера.
Посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
17:54
Посол Салливан возмутился решением суда по "Мемориалу"*
 
ПроисшествияРостовская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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