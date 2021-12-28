https://ria.ru/20211228/arest-1765888413.html
Суд арестовал сторонника украинских неонацистов, сообщил источник
Суд арестовал сторонника украинских неонацистов, сообщил источник - РИА Новости, 28.12.2021
Суд арестовал сторонника украинских неонацистов, сообщил источник
Суд в Ростовской области во вторник санкционировал арест сторонника неонацистов из "М.К.У.", планировавшего убить местного журналиста, возбуждено уголовное... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T18:09
2021-12-28T18:09
2021-12-28T18:09
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростовской области во вторник санкционировал арест сторонника неонацистов из "М.К.У.", планировавшего убить местного журналиста, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее ФСБ РФ сообщило о задержании в Ростовской области гражданина России 1979 года рождения, который по указанию главаря украинской неонацистской организации "М.К.У." готовил насильственную акцию против журналиста, специализирующегося на подготовке "материалов по украинской проблематике".Дома у задержанного были изъяты компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению, а также пропагандистские материалы экстремистского характера.
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РИА Новости
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происшествия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Суд арестовал сторонника украинских неонацистов, сообщил источник
Источник: сторонника неонацистов, планировавшего убить ростовского журналиста, арестовали