https://ria.ru/20211228/arest-1765888413.html

Суд арестовал сторонника украинских неонацистов, сообщил источник

Суд арестовал сторонника украинских неонацистов, сообщил источник - РИА Новости, 28.12.2021

Суд арестовал сторонника украинских неонацистов, сообщил источник

Суд в Ростовской области во вторник санкционировал арест сторонника неонацистов из "М.К.У.", планировавшего убить местного журналиста, возбуждено уголовное... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T18:09

2021-12-28T18:09

2021-12-28T18:09

происшествия

ростовская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростовской области во вторник санкционировал арест сторонника неонацистов из "М.К.У.", планировавшего убить местного журналиста, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Ранее ФСБ РФ сообщило о задержании в Ростовской области гражданина России 1979 года рождения, который по указанию главаря украинской неонацистской организации "М.К.У." готовил насильственную акцию против журналиста, специализирующегося на подготовке "материалов по украинской проблематике".Дома у задержанного были изъяты компоненты самодельных бомб, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению, а также пропагандистские материалы экстремистского характера.

https://ria.ru/20211228/memorial-1765885959.html

ростовская область

россия

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происшествия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия