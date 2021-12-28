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Культура
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Умер актер из легендарного советского фильма
Умер актер из фильма "Кортик" Виталий Быков - РИА Новости, 28.12.2021
Умер актер из легендарного советского фильма
Советский и белорусский актер театра и кино Виталий Быков умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Минского драматического театра имени Горького. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:06
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культура
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культура
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Советский и белорусский актер театра и кино Виталий Быков умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Минского драматического театра имени Горького.Причина смерти не уточняется.Виталий Быков родился 26 июня 1941 года в городе Даугавпилс в Латвии. В 1964 году закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. С 1972 года служил в Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького. Наиболее известен по своим ролям в фильмах "Кортик" (1973), "Бронзовая птица" (1974), "Знак беды" (1986), "В июне 41-го" (2008) и других.
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ссср, культура
09:06 28.12.2021 (обновлено: 09:29 28.12.2021)
 
Умер актер из фильма "Кортик" Виталий Быков

Актер Быков, сыгравший в фильмах "Кортик" и "Бронзовая птица", умер в возрасте 80 лет

© Ленфильм (1954)Кадр из фильма "Кортик"
Кадр из фильма Кортик
© Ленфильм (1954)
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Советский и белорусский актер театра и кино Виталий Быков умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Минского драматического театра имени Горького.
"Мы потеряли талантливого артиста. Его уход – тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича", – говорится в некрологе.
Причина смерти не уточняется.
Виталий Быков родился 26 июня 1941 года в городе Даугавпилс в Латвии. В 1964 году закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. С 1972 года служил в Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького. Наиболее известен по своим ролям в фильмах "Кортик" (1973), "Бронзовая птица" (1974), "Знак беды" (1986), "В июне 41-го" (2008) и других.
 
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