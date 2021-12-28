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Умер актер из легендарного советского фильма

Умер актер из фильма "Кортик" Виталий Быков - РИА Новости, 28.12.2021

Умер актер из легендарного советского фильма

Советский и белорусский актер театра и кино Виталий Быков умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Минского драматического театра имени Горького. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:06

2021-12-28T09:06

2021-12-28T09:29

культура

ссср

культура

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Советский и белорусский актер театра и кино Виталий Быков умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Минского драматического театра имени Горького.Причина смерти не уточняется.Виталий Быков родился 26 июня 1941 года в городе Даугавпилс в Латвии. В 1964 году закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. С 1972 года служил в Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького. Наиболее известен по своим ролям в фильмах "Кортик" (1973), "Бронзовая птица" (1974), "Знак беды" (1986), "В июне 41-го" (2008) и других.

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ссср, культура