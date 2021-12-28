https://ria.ru/20211228/afganistan-1765779077.html

Талибы запретили афганским СМИ показывать иностранные сериалы

Талибы запретили афганским СМИ показывать иностранные сериалы - РИА Новости, 28.12.2021

Талибы запретили афганским СМИ показывать иностранные сериалы

Талибы, захватившие власть в Афганистане, запретили местным СМИ показывать иностранные сериалы, противоречащие нормам шариата, женщин без хиджаба, а также любые РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:54

2021-12-28T10:54

2021-12-28T10:54

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 28 дек - РИА Новости. Талибы, захватившие власть в Афганистане, запретили местным СМИ показывать иностранные сериалы, противоречащие нормам шариата, женщин без хиджаба, а также любые песни, сообщили РИА Новости представители медиа.По их словам, комиссия по культуре запретила показывать девушек в модной одежде даже в рекламе. Все женщины должны быть в хиджабах. Кроме того, медиа должны отказаться от иностранных сериалов, противоречащих афганской культуре и нормам шариата, а использование песен строго запрещено.Как заявили в комиссии, СМИ должны быть предоставлять "сбалансированные" новости, основанные не на слухах. Иностранные СМИ, которые транслируются в Афганистане, должны соответствовать нормам, установленным властями старны, в противном случае их запретят.Как рассказали представители СМИ, из-за этих запретов часть филиалов придется закрыть."Наложенные "Талибаном"* ограничения усложняют работу СМИ", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что не знает, как сделать новости "сбалансированными", если талибы не дают комментарии по два-три дня.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 год.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211225/kabul-1765462609.html

кабул (город)

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд