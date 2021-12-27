https://ria.ru/20211227/zhelanie-1765679776.html
Минниханов исполнил желание челнинского мальчика покататься на танке
Минниханов исполнил желание челнинского мальчика покататься на танке - РИА Новости, 27.12.2021
Минниханов исполнил желание челнинского мальчика покататься на танке
Президент Татарстана Рустам Минниханов исполнил новогоднее желание 10-летнего мальчика Камиля из Набережных Челнов, который в рамках акции "Елка желаний"... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T15:50
2021-12-27T15:50
2021-12-27T15:50
общество
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
елка желаний
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КАЗАНЬ, 27 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов исполнил новогоднее желание 10-летнего мальчика Камиля из Набережных Челнов, который в рамках акции "Елка желаний" написал, что мечтает покататься на танке, сообщили в пресс-службе главы республики.Минниханов несколько дней назад принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"."Мальчик Камиль Петров очень мечтал попробовать себя в роли танкиста и прокатиться на настоящем танке. Камиль только что прокатился на танке и вышел на видеосвязь с президентом Татарстана", - сказал собеседник агентства.Минниханов поинтересовался у мальчика, как прошло посещение танкового полигона, понравилось ли ему кататься на танке, не холодно ли ему было. "Пока покатались, потом будем стрелять", - поделился Камиль и рассказал, что ему дали специальный шлем танкиста, было немного холодно, но специальные защитные очки он не надевал."Камиль, ты молодец, я бы так не смог. Я всегда, когда езжу на танке, надеваю специальные очки. Успехов тебе!", - пожелал глава Татарстана и поблагодарил коллектив Казанского танкового училища, который смог организовать экскурсию и исполнить новогоднее желание юного жителя республики.Всероссийская акция "Елка желаний" проводится проектом "Мечтай со мной" с 2018 года. Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.
https://ria.ru/20211225/shou-1765474894.html
https://ria.ru/20211224/zhelanie-1765387283.html
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общество, набережные челны, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, елка желаний
Минниханов исполнил желание челнинского мальчика покататься на танке
Президент Татарстана Минниханов исполнил желание мальчика из Челнов покататься на танке
КАЗАНЬ, 27 дек – РИА Новости.
Президент Татарстана Рустам Минниханов
исполнил новогоднее желание 10-летнего мальчика Камиля из Набережных Челнов
, который в рамках акции "Елка желаний" написал, что мечтает покататься на танке, сообщили в пресс-службе главы республики.
Минниханов несколько дней назад принял участие в благотворительной акции "Елка желаний".
"Мальчик Камиль Петров очень мечтал попробовать себя в роли танкиста и прокатиться на настоящем танке. Камиль только что прокатился на танке и вышел на видеосвязь с президентом Татарстана", - сказал собеседник агентства.
Минниханов поинтересовался у мальчика, как прошло посещение танкового полигона, понравилось ли ему кататься на танке, не холодно ли ему было. "Пока покатались, потом будем стрелять", - поделился Камиль и рассказал, что ему дали специальный шлем танкиста, было немного холодно, но специальные защитные очки он не надевал.
"Камиль, ты молодец, я бы так не смог. Я всегда, когда езжу на танке, надеваю специальные очки. Успехов тебе!", - пожелал глава Татарстана и поблагодарил коллектив Казанского танкового училища, который смог организовать экскурсию и исполнить новогоднее желание юного жителя республики.
Всероссийская акция "Елка желаний" проводится проектом "Мечтай со мной" с 2018 года. Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.