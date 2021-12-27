https://ria.ru/20211227/zhelanie-1765679776.html

Минниханов исполнил желание челнинского мальчика покататься на танке

Минниханов исполнил желание челнинского мальчика покататься на танке - РИА Новости, 27.12.2021

Минниханов исполнил желание челнинского мальчика покататься на танке

Президент Татарстана Рустам Минниханов исполнил новогоднее желание 10-летнего мальчика Камиля из Набережных Челнов, который в рамках акции "Елка желаний"... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:50

2021-12-27T15:50

2021-12-27T15:50

общество

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

елка желаний

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КАЗАНЬ, 27 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов исполнил новогоднее желание 10-летнего мальчика Камиля из Набережных Челнов, который в рамках акции "Елка желаний" написал, что мечтает покататься на танке, сообщили в пресс-службе главы республики.Минниханов несколько дней назад принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"."Мальчик Камиль Петров очень мечтал попробовать себя в роли танкиста и прокатиться на настоящем танке. Камиль только что прокатился на танке и вышел на видеосвязь с президентом Татарстана", - сказал собеседник агентства.Минниханов поинтересовался у мальчика, как прошло посещение танкового полигона, понравилось ли ему кататься на танке, не холодно ли ему было. "Пока покатались, потом будем стрелять", - поделился Камиль и рассказал, что ему дали специальный шлем танкиста, было немного холодно, но специальные защитные очки он не надевал."Камиль, ты молодец, я бы так не смог. Я всегда, когда езжу на танке, надеваю специальные очки. Успехов тебе!", - пожелал глава Татарстана и поблагодарил коллектив Казанского танкового училища, который смог организовать экскурсию и исполнить новогоднее желание юного жителя республики.Всероссийская акция "Елка желаний" проводится проектом "Мечтай со мной" с 2018 года. Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.

https://ria.ru/20211225/shou-1765474894.html

https://ria.ru/20211224/zhelanie-1765387283.html

https://ria.ru/20211222/zhelanie-1764984760.html

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

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общество, набережные челны, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, елка желаний