https://ria.ru/20211227/zelenskiy-1765705115.html

"Нормальное управление при команде Зеленского невозможно"

На Украине заявили, что окружение обманывает Зеленского - РИА Новости, 27.12.2021

"Нормальное управление при команде Зеленского невозможно"

Окружение президента Украины Владимира Зеленского может привести его к беде, заявил политолог Александр Лазарев. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T17:58

2021-12-27T17:58

2021-12-27T17:58

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Окружение президента Украины Владимира Зеленского может привести его к беде, заявил политолог Александр Лазарев."Ему необходимо было вокруг себя сформировать команду, которая могла объективно анализировать и доносить ему информацию. Судя по тому, какая команда сформирована, тут либо президента обманули, либо он сам обманываться рад", — заявил эксперт в эфире телеканала "Наш".По его мнению, нормальное управление страной при таком руководстве невозможно, и Зеленскому нужно срочно изменить кадровую политику.Помимо этого, политолог отверг все сообщения о готовящемся "нападении" России и заявил, что Украину не примут в НАТО.Ранее журналист The New York Times Эндрю Крамер заявил, что неопытность Зеленского и его окружения может привести к военным действиям в Донбассе.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

https://ria.ru/20211226/diplomat-1765563025.html

https://ria.ru/20211223/natsiki-1765113113.html

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в мире, украина, москва, владимир зеленский, нато, россия