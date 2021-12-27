https://ria.ru/20211227/zelenskiy-1765648164.html

Зеленский часто совершает безбашенные поступки, заявил Лавров

Зеленский часто совершает безбашенные поступки, заявил Лавров - РИА Новости, 27.12.2021

Зеленский часто совершает безбашенные поступки, заявил Лавров

Президент Украины Владимир Зеленский часто совершает безбашенные поступки, и на Западе стали понимать опасность этого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T13:10

2021-12-27T13:10

2021-12-27T13:26

в мире

украина

владимир зеленский

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сергей лавров

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский часто совершает безбашенные поступки, и на Западе стали понимать опасность этого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Зеленский совершает поступки, которые просто безбашенные очень часто, боятся именно безбашенства, боятся того, что какая-то глупость, об этом все чаще пишут сейчас на Западе, разожжёт конфликт, который, по большому счету, никому не нужен", - сказал Лавров в интервью Youtube-каналу "Соловьев Live".

https://ria.ru/20211226/zelenskiy-1765518822.html

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в мире, украина, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия