https://ria.ru/20211227/zelenskiy-1765648164.html
Зеленский часто совершает безбашенные поступки, заявил Лавров
Зеленский часто совершает безбашенные поступки, заявил Лавров - РИА Новости, 27.12.2021
Зеленский часто совершает безбашенные поступки, заявил Лавров
Президент Украины Владимир Зеленский часто совершает безбашенные поступки, и на Западе стали понимать опасность этого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T13:10
2021-12-27T13:10
2021-12-27T13:26
в мире
украина
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760873510_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_1fe14d0d70c46d0a0b0713700d6f78ee.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский часто совершает безбашенные поступки, и на Западе стали понимать опасность этого, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Зеленский совершает поступки, которые просто безбашенные очень часто, боятся именно безбашенства, боятся того, что какая-то глупость, об этом все чаще пишут сейчас на Западе, разожжёт конфликт, который, по большому счету, никому не нужен", - сказал Лавров в интервью Youtube-каналу "Соловьев Live".
https://ria.ru/20211226/zelenskiy-1765518822.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760873510_0:0:2700:2025_1920x0_80_0_0_4e754e8dd57e6448bec5394b613d36b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
13:10 27.12.2021 (обновлено: 13:26 27.12.2021)
Зеленский часто совершает безбашенные поступки, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Зеленский часто совершает безбашенные поступки