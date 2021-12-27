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Простые украинки устали от унижений и послали Зеленского на три буквы
Депутат Рады передал нецензурное послание Зеленскому от украинских женщин - РИА Новости, 27.12.2021
Простые украинки устали от унижений и послали Зеленского на три буквы
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива опубликовал в своем телеграм-канале нецензурное обращение жительницы Украины в... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T02:43
2021-12-27T14:34
в мире
украина
владимир зеленский
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
илья кива
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива опубликовал в своем телеграм-канале нецензурное обращение жительницы Украины в адрес президента Владимира Зеленского.Корреспондент издания "Страна.ua" спросил женщину на улице, как она относится к решению главы государства поставить украинок на воинский учет."Отрицательно. Землю продали — нам отстаивать нечего. Имущество Порошенко, Зеленского и иже с ними я отстаивать не собираюсь вообще", — отметила она.В конце ролика собеседница показала Зеленскому и другим высокопоставленным чиновникам нецензурный жест со словами: "Вот вам!"."После объявленного призыва украинских женщин в армию в связи с возможной российской агрессией они главнокомандующему и министру обороны Украины послание передали и направление указали!" — пошутил Кива в комментариях.Ранее на Украине вступил в силу новый приказ Минобороны. В нем утвердили перечень отраслей и профессий для женщин, подлежащих воинскому учету. Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Речь идет о сотнях тысяч украинок.Начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск ВС Роман Горбач отмечал, что военнообязанные женщины должны встать на учет до конца 2022 года, иначе не возьмут на работу. При этом без согласия их призывать не будут. Позже глава комитета Рады по обороне, безопасности и разведке Александр Завитневич заявил, что Минобороны сократит список профессий.
https://ria.ru/20211227/ukraina-1765634011.html
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в мире, украина, владимир зеленский, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, илья кива
02:43 27.12.2021 (обновлено: 14:34 27.12.2021)
 
Депутат Рады передал нецензурное послание Зеленскому от украинских женщин

Депутат Рады Кива: украинские женщины против решения Зеленского о воинском учете

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива опубликовал в своем телеграм-канале нецензурное обращение жительницы Украины в адрес президента Владимира Зеленского.
Корреспондент издания "Страна.ua" спросил женщину на улице, как она относится к решению главы государства поставить украинок на воинский учет.
"Отрицательно. Землю продали — нам отстаивать нечего. Имущество Порошенко, Зеленского и иже с ними я отстаивать не собираюсь вообще", — отметила она.
В конце ролика собеседница показала Зеленскому и другим высокопоставленным чиновникам нецензурный жест со словами: "Вот вам!".
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"После объявленного призыва украинских женщин в армию в связи с возможной российской агрессией они главнокомандующему и министру обороны Украины послание передали и направление указали!" — пошутил Кива в комментариях.
Ранее на Украине вступил в силу новый приказ Минобороны. В нем утвердили перечень отраслей и профессий для женщин, подлежащих воинскому учету. Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Речь идет о сотнях тысяч украинок.
Начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск ВС Роман Горбач отмечал, что военнообязанные женщины должны встать на учет до конца 2022 года, иначе не возьмут на работу. При этом без согласия их призывать не будут. Позже глава комитета Рады по обороне, безопасности и разведке Александр Завитневич заявил, что Минобороны сократит список профессий.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныИлья Кива
 
 
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