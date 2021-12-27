https://ria.ru/20211227/zelenskiy-1765582087.html

Простые украинки устали от унижений и послали Зеленского на три буквы

Депутат Рады передал нецензурное послание Зеленскому от украинских женщин - РИА Новости, 27.12.2021

Простые украинки устали от унижений и послали Зеленского на три буквы

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива опубликовал в своем телеграм-канале нецензурное обращение жительницы Украины в... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T02:43

2021-12-27T02:43

2021-12-27T14:34

в мире

украина

владимир зеленский

министерство обороны украины

вооруженные силы украины

илья кива

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_2a1d5cdec5bef5d83cf5365062881c87.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива опубликовал в своем телеграм-канале нецензурное обращение жительницы Украины в адрес президента Владимира Зеленского.Корреспондент издания "Страна.ua" спросил женщину на улице, как она относится к решению главы государства поставить украинок на воинский учет."Отрицательно. Землю продали — нам отстаивать нечего. Имущество Порошенко, Зеленского и иже с ними я отстаивать не собираюсь вообще", — отметила она.В конце ролика собеседница показала Зеленскому и другим высокопоставленным чиновникам нецензурный жест со словами: "Вот вам!"."После объявленного призыва украинских женщин в армию в связи с возможной российской агрессией они главнокомандующему и министру обороны Украины послание передали и направление указали!" — пошутил Кива в комментариях.Ранее на Украине вступил в силу новый приказ Минобороны. В нем утвердили перечень отраслей и профессий для женщин, подлежащих воинскому учету. Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Речь идет о сотнях тысяч украинок.Начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск ВС Роман Горбач отмечал, что военнообязанные женщины должны встать на учет до конца 2022 года, иначе не возьмут на работу. При этом без согласия их призывать не будут. Позже глава комитета Рады по обороне, безопасности и разведке Александр Завитневич заявил, что Минобороны сократит список профессий.

https://ria.ru/20211227/ukraina-1765634011.html

https://ria.ru/20211226/sbory-1765557906.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, илья кива