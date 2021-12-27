https://ria.ru/20211227/zdravookhranenie-1765604113.html
Власти Москвы рассказали о модернизации первичного звена здравоохранения
Власти Москвы рассказали о модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 27.12.2021
Власти Москвы рассказали о модернизации первичного звена здравоохранения
Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Москве идет хорошо, несмотря на COVID, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:07
2021-12-27T10:07
2021-12-27T12:11
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Москве идет хорошо, несмотря на COVID, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Несмотря на COVID, программа модернизации первичного звена идет хорошо", - сказала Ракова.При этом заммэра отметила, что у властей были опасения, что программа вызовет недовольство москвичей, поэтому пришлось проводить предварительную разъяснительную работу с врачами и жителями. А сейчас, когда программа набрала обороты, все поликлиники обязательно хотят, чтобы их отремонтировали первыми."Но, конечно, наша задача сделать так, чтобы мы не просто провели модернизацию этих зданий. Это только верхушка айсберга. Главное, чтобы мы полностью смогли оказывать на качественно ином уровне медицинскую помощь для пациентов, с другой стороны, создать комфортные условия для врачей, чтобы они имели все возможности оказывать медицинскую помощь, чтобы они могли саморазвиваться и реализовываться", - заключила Ракова.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
https://ria.ru/20211222/moskva-1764872127.html
https://ria.ru/20211215/zdravookhranenie-1763889064.html
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Ракова: программа модернизации первичного звена идет хорошо
Москва, несмотря на пандемию, успешно ведет модернизацию первичного звена здравоохранения, по своим масштабам не имеющую аналогов в России, рассказала в интервью РИА Новости вице-мэр Ракова.
2021-12-27T10:07
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общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова
10:07 27.12.2021 (обновлено: 12:11 27.12.2021)
Власти Москвы рассказали о модернизации первичного звена здравоохранения
Заммэра Ракова: модернизация первичного звена здравоохранения в Москве идет хорошо