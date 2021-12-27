https://ria.ru/20211227/zaymy-1765616551.html

Московские предприятия получат займы от города на внедрение IT-решений

Московские предприятия получат займы от города на внедрение IT-решений - РИА Новости, 27.12.2021

Московские предприятия получат займы от города на внедрение IT-решений

Столичные промышленные предприятия смогут получить займы от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства на внедрение решений "Банка... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:21

2021-12-27T11:21

2021-12-27T11:28

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

москва

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Столичные промышленные предприятия смогут получить займы от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства на внедрение решений "Банка технологий" в области IT, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Московским предприятиям станет проще и удобнее модернизировать свои производства - на внедрение ITрешений из "Банка технологий" можно будет получить заем от 1 до 300 миллионов рублей по ставке от 5,5% годовых", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что деньги можно будет использовать на приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения для промышленных нужд, на оплату услуг системного интегратора и многое другое. При этом, если IT решение или оборудование включено в реестр "Банка технологий", можно будет взять заем на всю сумму до 100% от стоимости сделки.Чтобы оплатить внедрение ITрешения из "Банка технологий" за счет заемных средств, заемщику нужно будет предоставить в фонд поддержки специализированное независимое заключение по проекту, которое включает обоснованность технологического решения, конкурентный анализ стоимости и анализ сроков интеграции аналогичного решения. Техническое задание для заключения и выбор компании должны быть согласованы с фондом, говорится в сообщении."Банк технологий" - это реестр новейших технологических решений, используемых в промышленности, которые способствуют повышению эффективности производства через внедрение процессов цифровизации и автоматизации. На сегодняшний день банк насчитывает 60 разработчиков, а общее количество решений - 117, из которых 22 - это аппаратное обеспечение, 80 - технологии в программном обеспечении, 15 - вспомогательное оборудование.

https://ria.ru/20211213/eksport-1763427626.html

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экономика, технологии, москва