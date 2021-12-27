https://ria.ru/20211227/zapad-1765642260.html

Лавров выразил надежду, что "безумцы не возьмут верх" на Западе

Лавров выразил надежду, что "безумцы не возьмут верх" на Западе - РИА Новости, 27.12.2021

Лавров выразил надежду, что "безумцы не возьмут верх" на Западе

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что безумцы в вопросе отношений с Россией не возьмут верх на Западе, отметив, что в настоящий момент он таких людей... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:48

2021-12-27T12:48

2021-12-27T13:08

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что безумцы в вопросе отношений с Россией не возьмут верх на Западе, отметив, что в настоящий момент он таких людей у власти не видит.Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила о возможных "невиданных" санкциях в отношении России."Повторю, у меня расчет на благоразумие наших западных партнеров и на то, что, несмотря на все перипетии электоральных циклов, которые дают такие результаты, которые мы сейчас видим в Германии, когда еж и трепетная лань в одной упряжке, несмотря на это, все-таки зрелые политики будут востребованы. Я не могу ручаться за тех безумцев, которые толкают западные страны именно в этом направлении (введении новых серьезных санкций - ред.). У власти на Западе я пока таких не вижу", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live"."Но ручаться за безумцев, которые пытаются соответствующим образом завести и прибалтов, и украинцев, и поляков, я не могу", - добавил он.Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на источник в администрации американского президента, что США в случае обострения на Украине рассматривают возможность ограничения импорта смартфонов, автозапчастей, основных компонентов самолетов в РФ.

https://ria.ru/20211223/zapad-1765099937.html

https://ria.ru/20211220/ultimatum-1764453150.html

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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров