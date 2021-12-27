https://ria.ru/20211227/zapad-1765616685.html

Терпеть поведение Запада больше нельзя, заявили в МИД

Терпеть поведение Запада больше нельзя, заявили в МИД - РИА Новости, 27.12.2021

Терпеть поведение Запада больше нельзя, заявили в МИД

Москва не согласна с тем, что ее предложения по гарантиям безопасности касаются изменения границ, российская сторона говорит о параметрах безопасности, а не о... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:21

2021-12-27T11:21

2021-12-27T11:46

в мире

ссср

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

москва

сергей рябков

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва не согласна с тем, что ее предложения по гарантиям безопасности касаются изменения границ, российская сторона говорит о параметрах безопасности, а не о разделе мира на сферы влияния, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Отвечая на вопрос о том, являются ли предложения по гарантиям частью политики по возрождению СССР, Рябков заявил, что "возврата к прошлому нет, время ушло"."Но невозможно терпеть представления коллег с той стороны, что и дальше все должно идти по накатанной, и тенденции, которые для нас были деструктивными, должны только усиливаться", - подчеркнул замминистра."Это не вопрос о сферах влияния, а о сферах жизненных интересов", - добавил Рябков. Комментируя спекуляции о том, что предложения РФ касаются, в том числе, возможного передела границ, он заявил, что "исключает подобного рода установки".Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211227/bezopasnost-1765603973.html

https://ria.ru/20211223/peregovory-1765214071.html

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в мире, ссср, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, москва, сергей рябков