https://ria.ru/20211227/vyrubka-1765841881.html

Власти Москвы: за 4 года не выявлено случаев предновогодней вырубки елей

Власти Москвы: за 4 года не выявлено случаев предновогодней вырубки елей - РИА Новости, 28.12.2021

Власти Москвы: за 4 года не выявлено случаев предновогодней вырубки елей

В столице уже 4 года не выявляли случаев незаконной предновогодней вырубки елей, сообщил в понедельник глава департамента природопользования и охраны окружающей РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-27T13:54

2021-12-27T13:54

2021-12-28T15:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В столице уже 4 года не выявляли случаев незаконной предновогодней вырубки елей, сообщил в понедельник глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский."Ежегодно наш департамент проводит акцию предновогоднюю по пресечению незаконной добычи новогодних елей на наших особо охраняемых природных территориях. За последние четыре года ни одного такого случая не было зафиксировано", - сказал Кульбачевский на пресс-конференции акции "Ёлочный круговорот".Он отметил, что штраф за незаконную вырубку составляет от 300 тысяч рублей. "Поэтому легче сходить на елочный базар и там приобрести за адекватную цену новогоднюю ель, которая правильно выращена и будет правильно утилизирована", - заключил глава департамента.

https://ria.ru/20211223/moskva-1765334001.html

москва

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москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы