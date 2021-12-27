https://ria.ru/20211227/vrazhdebnost-1765587577.html
В МВД Британии назвали Россию "враждебным государством"
В МВД Британии назвали Россию "враждебным государством" - РИА Новости, 27.12.2021
В МВД Британии назвали Россию "враждебным государством"
Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс заявил, что Китай, Россия и Иран "враждебно настроены" по отношению к Соединенному РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T04:29
2021-12-27T04:29
2021-12-27T04:29
в мире
иран
кндр (северная корея)
нато
британская разведывательная служба mi6
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дэмиан хайндс
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс заявил, что Китай, Россия и Иран "враждебно настроены" по отношению к Соединенному Королевству.В рамках интервью газета Telegraph попросила чиновника назвать самые "вызывающе враждебные государства, с которыми сталкивается Британия".Как поясняет газета, якобы существующие "угрозы" от государств из списка можно интерпретировать так: наличие шпионов и военных в состоянии готовности и проведение кибератак и кампаний по дезинформации.В качестве четвертой "враждебной" страны чиновник назвал КНДР.Ранее глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что Великобритания видит серьезные угрозы от России. Лондон будет делать все возможное для "сдерживания и отражения всего спектра угроз, исходящих от Москвы", отметил Мур.Москва неоднократно подчеркивала, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, называла подобные упреки абсолютно беспочвенными и отмечала, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211224/kollaps-1765410110.html
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в мире, иран, кндр (северная корея), нато, британская разведывательная служба mi6, россия, ричард мур, дэмиан хайндс
В МВД Британии назвали Россию "враждебным государством"
Глава МВД Британии Хайндс: Россия и Китай "враждебно настроены" к Соединенному Королевству