https://ria.ru/20211227/voskresenskiy-1765730156.html
Губернатор Ивановской области исполнил мечты двух детей
Губернатор Ивановской области исполнил мечты двух детей - РИА Новости, 27.12.2021
Губернатор Ивановской области исполнил мечты двух детей
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский исполнил новогодние мечты двух детей в рамках акции “Елка желаний”, сообщило правительство региона. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T21:11
2021-12-27T21:11
2021-12-27T21:11
новый год — 2022
общество
ивановская область
москва
станислав воскресенский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765714739_0:120:3054:1838_1920x0_80_0_0_c809b4b074ba70d68def290c1b93fc33.jpg
РЯЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский исполнил новогодние мечты двух детей в рамках акции “Елка желаний”, сообщило правительство региона.Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.В сообщении уточняется, что на прошлой неделе губернатор Ивановской области снял с новогодней елки открытки-послания с мечтами двух детей: 13-летней Алены из Кинешмы и 12-летнего Алексея из Шуи.“Алёна загадала ноутбук для учебы и занятий по мультипликации, а Алексей – путешествие по музеям Москвы, в которое он отправится вместе с мамой. Желанные подарки детям сегодня вручил Дед Мороз”, - говорится в сообщении.Воскресенский по телефону поздравил детей с наступающими праздниками.
https://ria.ru/20211227/mechta-1765697859.html
ивановская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765714739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bf2039e95e1da16b0e12a2b094c0b99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ивановская область, москва, станислав воскресенский
Губернатор Ивановской области исполнил мечты двух детей
Губернатор Ивановской области Воскресенский исполнил мечты двух детей