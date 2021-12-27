Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20211227/voskresenskiy-1765730156.html
Губернатор Ивановской области исполнил мечты двух детей
Губернатор Ивановской области исполнил мечты двух детей - РИА Новости, 27.12.2021
Губернатор Ивановской области исполнил мечты двух детей
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский исполнил новогодние мечты двух детей в рамках акции “Елка желаний”, сообщило правительство региона. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T21:11
2021-12-27T21:11
новый год — 2022
общество
ивановская область
москва
станислав воскресенский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765714739_0:120:3054:1838_1920x0_80_0_0_c809b4b074ba70d68def290c1b93fc33.jpg
РЯЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский исполнил новогодние мечты двух детей в рамках акции “Елка желаний”, сообщило правительство региона.Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.В сообщении уточняется, что на прошлой неделе губернатор Ивановской области снял с новогодней елки открытки-послания с мечтами двух детей: 13-летней Алены из Кинешмы и 12-летнего Алексея из Шуи.“Алёна загадала ноутбук для учебы и занятий по мультипликации, а Алексей – путешествие по музеям Москвы, в которое он отправится вместе с мамой. Желанные подарки детям сегодня вручил Дед Мороз”, - говорится в сообщении.Воскресенский по телефону поздравил детей с наступающими праздниками.
https://ria.ru/20211227/mechta-1765697859.html
ивановская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765714739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bf2039e95e1da16b0e12a2b094c0b99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ивановская область, москва, станислав воскресенский
21:11 27.12.2021
 
Губернатор Ивановской области исполнил мечты двух детей

Губернатор Ивановской области Воскресенский исполнил мечты двух детей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтанислав Воскресенский
Станислав Воскресенский - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский исполнил новогодние мечты двух детей в рамках акции “Елка желаний”, сообщило правительство региона.
Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
17:29Новый год — 2022
Глава Мордовии исполнил мечту пятилетнего мальчика
В сообщении уточняется, что на прошлой неделе губернатор Ивановской области снял с новогодней елки открытки-послания с мечтами двух детей: 13-летней Алены из Кинешмы и 12-летнего Алексея из Шуи.
“Алёна загадала ноутбук для учебы и занятий по мультипликации, а Алексей – путешествие по музеям Москвы, в которое он отправится вместе с мамой. Желанные подарки детям сегодня вручил Дед Мороз”, - говорится в сообщении.
Воскресенский по телефону поздравил детей с наступающими праздниками.
 
Новый год — 2022ОбществоИвановская областьМоскваСтанислав Воскресенский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУ
02:15Эксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всех
02:15Врач рассказал, чем опасен морозный воздух
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
Лента новостейМолния
Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУЭксперт рассказал, когда нефти перестанет хватать на всехВрач рассказал, чем опасен морозный воздухНа Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для Молдавии