https://ria.ru/20211227/voskresenskiy-1765730156.html

Губернатор Ивановской области исполнил мечты двух детей

Губернатор Ивановской области исполнил мечты двух детей - РИА Новости, 27.12.2021

Губернатор Ивановской области исполнил мечты двух детей

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский исполнил новогодние мечты двух детей в рамках акции “Елка желаний”, сообщило правительство региона. РИА Новости, 27.12.2021

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РЯЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский исполнил новогодние мечты двух детей в рамках акции “Елка желаний”, сообщило правительство региона.Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.В сообщении уточняется, что на прошлой неделе губернатор Ивановской области снял с новогодней елки открытки-послания с мечтами двух детей: 13-летней Алены из Кинешмы и 12-летнего Алексея из Шуи.“Алёна загадала ноутбук для учебы и занятий по мультипликации, а Алексей – путешествие по музеям Москвы, в которое он отправится вместе с мамой. Желанные подарки детям сегодня вручил Дед Мороз”, - говорится в сообщении.Воскресенский по телефону поздравил детей с наступающими праздниками.

https://ria.ru/20211227/mechta-1765697859.html

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общество, ивановская область, москва, станислав воскресенский