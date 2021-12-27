ВКонтакте анонсировала отдельное приложение для VK Видео
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВКонтакте продолжает делиться итогами года. Социальная сеть рассказала о главных технологических достижениях 2021-го, а также анонсировала новый продукт — отдельное мобильное приложение платформы VK Видео.
В октябре пользователям экосистемы VK стала доступна новая видеоплатформа VK Видео, которая объединяет видеоресурсы ВКонтакте и Одноклассников, а также всех видеопродуктов VK. Ее зрители смотрят свыше 2 млрд видео ежегодно, а авторы загружают больше 250 млн роликов. В сутки VK Видео собирает больше 2 миллиардов просмотров. Теперь у видеоплатформы будет отдельное приложение с собственным поисковым сервисом и системой рекомендаций, построенной на специальных алгоритмах.
Также в 2021 VK Видео представила NeuroHD — собственную технологию, которая в два раза повышает разрешение видео, восстанавливает детали и убирает шумы на изображении в режиме реального времени.
В октябре пользователям экосистемы VK стала доступна новая видеоплатформа VK Видео, которая объединяет видеоресурсы ВКонтакте и Одноклассников, а также всех видеопродуктов VK. Ее зрители смотрят свыше 2 млрд видео ежегодно, а авторы загружают больше 250 млн роликов. В сутки VK Видео собирает больше 2 миллиардов просмотров. Теперь у видеоплатформы будет отдельное приложение с собственным поисковым сервисом и системой рекомендаций, построенной на специальных алгоритмах.
Также в 2021 VK Видео представила NeuroHD — собственную технологию, которая в два раза повышает разрешение видео, восстанавливает детали и убирает шумы на изображении в режиме реального времени.
20 декабря, 13:52ВКонтакте отметит Новый год праздничным шоу
Во ВКонтакте рассказали, что в этом году соцсеть уделяла особое внимание технологиям машинного обучения. Так, ВКонтакте представила автоматические субтитры в видео на русском языке, в основе которых лежат речевые технологии. В публикациях сообществ ВКонтакте появился автоматический перевод текста на русский, английский и другие языки. Новая технология шумоподавления в VK Звонках позволяет нейтрализовать все посторонние шумы на фоне разговора.
В этом году обновились VK Звонки. Платформа представила технологию с неограниченным количеством участников видеозвонка: на ней нет ограничений на включение видеокамеры, микрофонов и длительность разговора. Сегодня в VK Звонках общаются 20 млн пользователей каждый месяц. Пользователям стало доступно отдельное десктопное приложение, а для быстрого доступа к созданию звонка в социальной сети ВКонтакте появился новый раздел "Звонки".
В 2021 году ВКонтакте расширила геораспределенную сеть доставки контента (CDN). Она включает в себя более 50 узлов. Теперь видео и трансляции стали стартовать в среднем до 1,5 раз быстрее вне зависимости от расстояний. Ускорение доставки контента обеспечил и масштабный переход на новый сетевой протокол QUIC.
В этом году обновились VK Звонки. Платформа представила технологию с неограниченным количеством участников видеозвонка: на ней нет ограничений на включение видеокамеры, микрофонов и длительность разговора. Сегодня в VK Звонках общаются 20 млн пользователей каждый месяц. Пользователям стало доступно отдельное десктопное приложение, а для быстрого доступа к созданию звонка в социальной сети ВКонтакте появился новый раздел "Звонки".
В 2021 году ВКонтакте расширила геораспределенную сеть доставки контента (CDN). Она включает в себя более 50 узлов. Теперь видео и трансляции стали стартовать в среднем до 1,5 раз быстрее вне зависимости от расстояний. Ускорение доставки контента обеспечил и масштабный переход на новый сетевой протокол QUIC.