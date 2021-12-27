https://ria.ru/20211227/vkontakte-1765623398.html

ВКонтакте анонсировала отдельное приложение для VK Видео

ВКонтакте анонсировала отдельное приложение для VK Видео - РИА Новости, 27.12.2021

ВКонтакте анонсировала отдельное приложение для VK Видео

ВКонтакте продолжает делиться итогами года. Социальная сеть рассказала о главных технологических достижениях 2021-го, а также анонсировала новый продукт —... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:41

2021-12-27T11:41

2021-12-27T11:41

технологии

вконтакте

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВКонтакте продолжает делиться итогами года. Социальная сеть рассказала о главных технологических достижениях 2021-го, а также анонсировала новый продукт — отдельное мобильное приложение платформы VK Видео.В октябре пользователям экосистемы VK стала доступна новая видеоплатформа VK Видео, которая объединяет видеоресурсы ВКонтакте и Одноклассников, а также всех видеопродуктов VK. Ее зрители смотрят свыше 2 млрд видео ежегодно, а авторы загружают больше 250 млн роликов. В сутки VK Видео собирает больше 2 миллиардов просмотров. Теперь у видеоплатформы будет отдельное приложение с собственным поисковым сервисом и системой рекомендаций, построенной на специальных алгоритмах. Также в 2021 VK Видео представила NeuroHD — собственную технологию, которая в два раза повышает разрешение видео, восстанавливает детали и убирает шумы на изображении в режиме реального времени. Во ВКонтакте рассказали, что в этом году соцсеть уделяла особое внимание технологиям машинного обучения. Так, ВКонтакте представила автоматические субтитры в видео на русском языке, в основе которых лежат речевые технологии. В публикациях сообществ ВКонтакте появился автоматический перевод текста на русский, английский и другие языки. Новая технология шумоподавления в VK Звонках позволяет нейтрализовать все посторонние шумы на фоне разговора.В этом году обновились VK Звонки. Платформа представила технологию с неограниченным количеством участников видеозвонка: на ней нет ограничений на включение видеокамеры, микрофонов и длительность разговора. Сегодня в VK Звонках общаются 20 млн пользователей каждый месяц. Пользователям стало доступно отдельное десктопное приложение, а для быстрого доступа к созданию звонка в социальной сети ВКонтакте появился новый раздел "Звонки‎".В 2021 году ВКонтакте расширила геораспределенную сеть доставки контента (CDN). Она включает в себя более 50 узлов. Теперь видео и трансляции стали стартовать в среднем до 1,5 раз быстрее вне зависимости от расстояний. Ускорение доставки контента обеспечил и масштабный переход на новый сетевой протокол QUIC.

https://ria.ru/20211220/vkontakte-1764540409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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