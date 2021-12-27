https://ria.ru/20211227/video-1765676698.html

Кубанская полиция проверит видео, на котором мужчина издевается над котом

Кубанская полиция проверит видео, на котором мужчина издевается над котом - РИА Новости, 27.12.2021

Кубанская полиция проверит видео, на котором мужчина издевается над котом

Полицейские проверят видео, попавшее в социальные сети Кубани и демонстрирующее жестокое обращение с животным, дадут правовую оценку и примут процессуальное... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:37

2021-12-27T15:37

2021-12-27T16:00

происшествия

краснодарский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СОЧИ, 27 дек – РИА Новости. Полицейские проверят видео, попавшее в социальные сети Кубани и демонстрирующее жестокое обращение с животным, дадут правовую оценку и примут процессуальное решение, сообщили РИА Новости в ГУМВД России по Краснодарскому краю.В социальных сетях появилось видео, где мужчина схватил кота и отбросил с силой в сторону. По словам очевидцев, он пообещал зарезать кота и снять это на видео. При этом некоторые пользователи соцсетей утверждают, что мужчина раньше служил в армии, а сейчас работает учителем физкультуры в школе."На основании выявленного в соцсети видеоролика с жестоким обращением с животным назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение, а также дана правовая оценка действиям мужчины", - сказали в ведомстве. Там же отметили, что от граждан заявлений в полицию по инциденту пока не поступало.

https://ria.ru/20210929/zhivodery-1752199813.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)