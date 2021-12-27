https://ria.ru/20211227/vetnam-1765706012.html

Эксперты рассказали, как отдыхают во Вьетнаме первые российские туристы

Эксперты рассказали, как отдыхают во Вьетнаме первые российские туристы - РИА Новости, 27.12.2021

Эксперты рассказали, как отдыхают во Вьетнаме первые российские туристы

Первые российские туристы, прилетевшие во Вьетнам после пандемии, начали свой отдых, но сталкиваются с ограничениями, которые власти страны обещают ослабить,... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T19:27

2021-12-27T19:27

2021-12-27T19:27

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первые российские туристы, прилетевшие во Вьетнам после пандемии, начали свой отдых, но сталкиваются с ограничениями, которые власти страны обещают ослабить, рассказали РИА Новости туроператоры."Нужно понимать, что для въезда во Вьетнам сейчас действует еще одно обязательное правило – наличие визового приглашения, которое оформляется в течение семи дней туроператором. То есть приобрести так называемый "горящий тур" невозможно", – объясняют в Anex Tour.Также для въезда необходимо предоставить сертификат о полной вакцинации ("Спутник V" одобрен во Вьетнаме), результат ПЦР-теста, выполненного не позднее 72-х часов с момента взятия мазка до вылета, приобрести страховку с покрытием риском, связанных с коронавирусом.В "Интуристе" подтвердили, что ограничения на въезд и передвижения есть, а экскурсии возможны только в группе. Полностью вакцинированные россияне приезжают на отдых без карантина в лишь определенные гостиницы с прилегающей территорией и пляжем (resorts), расположенные в провинции Кханьхоа (столица – Нячанг). В субботу, 25 декабря, первый туристический за последние два года рейс отправился из России во Вьетнам. Вылеты по маршруту Москва – Нячанг по 16 марта 2022 года выполняет Azur air. Запланировано два еженедельных рейса – по средам и субботам. Цены на туры стартуют от 115 тысяч рублей на двоих на неделю в четырехзвездочный отель на "все включено". Рейсы вьетнамской полетной программы совместно с Anex Tour наполняет "Интурист".Как уточнил перевозчик, загрузка первого самолета составила более 96 процентов: во Вьетнам отправились 325 путешественников.Эти же данные подтвердили и туроператоры. Как еще накануне вылета сообщили в компании Anex Tour, первый рейс во Вьетнам был продан достаточно быстро. Мест на 29 декабря и 1 января также уже практически нет."Я в шестой раз возвращаюсь во Вьетнам после почти двухлетнего ожидания", - цитирует издание Vietnam News туристку Наталью.Она и ее семья из четырех человек сразу же приобрели тур, когда услышали о возобновлении вылетов во Вьетнам. Путешественницу не смутило то, что передвижение по стране сильно ограничено, нужно оставаться на курорте и довольствоваться заранее определенным расписанием экскурсий."Мне нравится останавливаться в Кханьхоа, тут красивая природа и погода теплая. Кроме того, много хороших морепродуктов", – сказала Наталья.Выбора у россиян пока практически нет. "Мы предлагаем туры на курорты Нячанг и Фукуок, – рассказали в компании "Интурист". – Пока что без ограничений на территорию Вьетнама пускают туристов, прибывших организованно на чаpтеpе из Москвы. С февраля планируется дальнейшее послабление. В данный момент мы запускаем также продажу туров на регулярных рейсах с заездами с марта 2022 года".В Anex Tour подтвердили, что пока предложение ограничено: "В ассортименте немного отелей, семь объектов. Средняя продолжительность тура – 8-12 ночей".

https://ria.ru/20211227/vetnam-1765627067.html

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