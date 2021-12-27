https://ria.ru/20211227/vaktsinatsiya-1765622609.html

Центры вакцинации в Москве будут работать все новогодние праздники

Центры вакцинации в Москве будут работать все новогодние праздники - РИА Новости, 27.12.2021

Центры вакцинации в Москве будут работать все новогодние праздники

Центры вакцинации в Москве будут работать все новогодние праздники, без выходных, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:39

2021-12-27T11:39

2021-12-27T12:09

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

анастасия ракова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762372874_0:113:3286:1961_1920x0_80_0_0_d413f8b6d75019051bf7df4ae7ec7f8b.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Центры вакцинации в Москве будут работать все новогодние праздники, без выходных, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Да, конечно, будут. Без выходных и праздников. Длинные праздники - это хороший повод прийти сделать вакцину и обезопасить себя и своих близких", - сказала вице-мэр, отвечая на вопрос, будут ли в новогодние праздники работать центры вакцинации.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19