https://ria.ru/20211227/vaktsinatsiya-1765622609.html
Центры вакцинации в Москве будут работать все новогодние праздники
Центры вакцинации в Москве будут работать все новогодние праздники - РИА Новости, 27.12.2021
Центры вакцинации в Москве будут работать все новогодние праздники
Центры вакцинации в Москве будут работать все новогодние праздники, без выходных, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:39
2021-12-27T11:39
2021-12-27T12:09
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здоровье - общество
анастасия ракова
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Центры вакцинации в Москве будут работать все новогодние праздники, без выходных, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Да, конечно, будут. Без выходных и праздников. Длинные праздники - это хороший повод прийти сделать вакцину и обезопасить себя и своих близких", - сказала вице-мэр, отвечая на вопрос, будут ли в новогодние праздники работать центры вакцинации.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
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11:39 27.12.2021 (обновлено: 12:09 27.12.2021)
Центры вакцинации в Москве будут работать все новогодние праздники
Заммэра Ракова: центры вакцинации в Москве будут работать все новогодние праздники