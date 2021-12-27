https://ria.ru/20211227/vaktsinatsiya-1765595033.html

Власти Москвы рассказали, как борются с фиктивной вакцинацией

Власти Москвы рассказали, как борются с фиктивной вакцинацией - РИА Новости, 27.12.2021

Власти Москвы рассказали, как борются с фиктивной вакцинацией

Случаи фиктивной вакцинации в Москве единичны, во всех пунктах процесс контролируется, в поликлиниках ведут мониторинг видеокамер, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T08:55

2021-12-27T08:55

2021-12-27T12:13

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

анастасия ракова

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Случаи фиктивной вакцинации в Москве единичны, во всех пунктах процесс контролируется, в поликлиниках ведут мониторинг видеокамер, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Действительно, как бы нам ни хотелось фиктивную вакцинацию свести к нулю, она, конечно, есть. Никаких объективных данных по этому поводу нет и быть не может. Мы постарались, по максимуму, что касается организации пунктов вакцинации в городе, сделать так, чтобы это было сделать практически невозможно... Случаи есть, но, я думаю, что это более единичные, чем массовые", - сказала Ракова.Она отметила, что во всех городских пунктах вакцинации данные вносят работники МФЦ, они сверяют фотографию человека, который пришел с документами, четко контролируют, что именно эти документы были внесены в базу, более того, они лично смотрят за тем, как проходит процесс вакцинации, чтобы вакцина не оказалась в урне."Более того, пункты вакцинации всех городских поликлиник снабжены видеокамерами и мониторинг с этих видеокамер ведут специально обученные люди. У нас был ряд подозрений по тому, что недобросовестно проходит этот процесс, мы их незамедлительно передали в правоохранительные органы и вместе с ними ведем такую работу. И сразу же сообщили эту информацию по сети", - отметила заммэра.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>

https://ria.ru/20211024/vaktsinatsiya-1755858941.html

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Ракова рассказала о борьбе с фиктивной вакцинацией в Москве Как московские власти борются с фиктивной вакцинацией, рассказала РИА Новости вице-мэр Ракова. По ее словам, такие случаи есть - но скорее единичные, чем массовые. 2021-12-27T08:55 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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