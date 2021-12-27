https://ria.ru/20211227/vaktsinatsiya-1765593103.html

Власти Москвы рассказали, когда растет число желающих привиться от COVID-19

Власти Москвы рассказали, когда растет число желающих привиться от COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2021

Власти Москвы рассказали, когда растет число желающих привиться от COVID-19

Розыгрыши квартир и машин в Москве не дали большого эффекта для стимулирования вакцинации, люди прививаются из-за негативных сводок и ограничений, сообщила в... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T08:21

2021-12-27T08:21

2021-12-27T12:14

распространение коронавируса

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765594072_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_389ae284a6c990299a6a63c121653525.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Розыгрыши квартир и машин в Москве не дали большого эффекта для стимулирования вакцинации, люди прививаются из-за негативных сводок и ограничений, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мотивационные меры мы вводим. И все знают, что и квартиры разыгрывали, и машины разыгрывали, и людям пенсионного возраста "Коробку здоровья" предлагаем, не хотите "Коробку здоровья" — 10 тысяч. Но вот такого суперэффекта я от этих мер не видела", - сказала Ракова.По ее словам, за год, который Москва занимается вакцинацией, стали видны два фактора, влияющих на объем желающих сделать прививку."Я уже наглядно вижу, что у нас растет объем желающих вакцинироваться при одном из двух факторов. Первый фактор – как только увеличивается заболеваемость, растут негативные сводки от штаба о смертности, о заболеваемости, когда в окружении у каждого появляется заболевший. Наверное, нет ни одного человека в нашем городе, в окружении которых не было бы людей, у которых негативно развивались события, и человек ушел из жизни. Вот в этот период волна желающих привиться растет. Второй фактор – это ограничения или определенные обязательства. Как только летом прошлого года ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг, мы получили огромное количество желающих, которое очень нас обрадовало, и мы постарались всех их удовлетворить. Как только заговорили в начале ноября месяца о том, что будут вводиться обязательные QR-коды, был внесен федеральный закон, мы тоже получили рост желающих привиться, где-то 35-40 тысяч ежедневно", - отметила заммэра.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ракова назвала два фактора роста вакцинации москвичей Вице-мэр Ракова рассказала РИА Новости, в каких условиях москвичи начинают массово прививаться - и что розыгрыши призов не дают большого стимулирующего эффекта 2021-12-27T08:21 true PT1M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество