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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211227/vaktsinatsiya-1765593103.html
Власти Москвы рассказали, когда растет число желающих привиться от COVID-19
Власти Москвы рассказали, когда растет число желающих привиться от COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2021
Власти Москвы рассказали, когда растет число желающих привиться от COVID-19
Розыгрыши квартир и машин в Москве не дали большого эффекта для стимулирования вакцинации, люди прививаются из-за негативных сводок и ограничений, сообщила в... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T08:21
2021-12-27T12:14
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Розыгрыши квартир и машин в Москве не дали большого эффекта для стимулирования вакцинации, люди прививаются из-за негативных сводок и ограничений, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мотивационные меры мы вводим. И все знают, что и квартиры разыгрывали, и машины разыгрывали, и людям пенсионного возраста "Коробку здоровья" предлагаем, не хотите "Коробку здоровья" — 10 тысяч. Но вот такого суперэффекта я от этих мер не видела", - сказала Ракова.По ее словам, за год, который Москва занимается вакцинацией, стали видны два фактора, влияющих на объем желающих сделать прививку."Я уже наглядно вижу, что у нас растет объем желающих вакцинироваться при одном из двух факторов. Первый фактор – как только увеличивается заболеваемость, растут негативные сводки от штаба о смертности, о заболеваемости, когда в окружении у каждого появляется заболевший. Наверное, нет ни одного человека в нашем городе, в окружении которых не было бы людей, у которых негативно развивались события, и человек ушел из жизни. Вот в этот период волна желающих привиться растет. Второй фактор – это ограничения или определенные обязательства. Как только летом прошлого года ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг, мы получили огромное количество желающих, которое очень нас обрадовало, и мы постарались всех их удовлетворить. Как только заговорили в начале ноября месяца о том, что будут вводиться обязательные QR-коды, был внесен федеральный закон, мы тоже получили рост желающих привиться, где-то 35-40 тысяч ежедневно", - отметила заммэра.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой &gt;&gt;
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РИА Новости
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Ракова назвала два фактора роста вакцинации москвичей
Вице-мэр Ракова рассказала РИА Новости, в каких условиях москвичи начинают массово прививаться - и что розыгрыши призов не дают большого стимулирующего эффекта
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общество
08:21 27.12.2021 (обновлено: 12:14 27.12.2021)
 
Власти Москвы рассказали, когда растет число желающих привиться от COVID-19

Заммэра Ракова: розыгрыши в Москве не дали большого эффекта для стимулирования вакцинации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Розыгрыши квартир и машин в Москве не дали большого эффекта для стимулирования вакцинации, люди прививаются из-за негативных сводок и ограничений, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мотивационные меры мы вводим. И все знают, что и квартиры разыгрывали, и машины разыгрывали, и людям пенсионного возраста "Коробку здоровья" предлагаем, не хотите "Коробку здоровья" — 10 тысяч. Но вот такого суперэффекта я от этих мер не видела", - сказала Ракова.
По ее словам, за год, который Москва занимается вакцинацией, стали видны два фактора, влияющих на объем желающих сделать прививку.
"Я уже наглядно вижу, что у нас растет объем желающих вакцинироваться при одном из двух факторов. Первый фактор – как только увеличивается заболеваемость, растут негативные сводки от штаба о смертности, о заболеваемости, когда в окружении у каждого появляется заболевший. Наверное, нет ни одного человека в нашем городе, в окружении которых не было бы людей, у которых негативно развивались события, и человек ушел из жизни. Вот в этот период волна желающих привиться растет. Второй фактор – это ограничения или определенные обязательства. Как только летом прошлого года ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг, мы получили огромное количество желающих, которое очень нас обрадовало, и мы постарались всех их удовлетворить. Как только заговорили в начале ноября месяца о том, что будут вводиться обязательные QR-коды, был внесен федеральный закон, мы тоже получили рост желающих привиться, где-то 35-40 тысяч ежедневно", - отметила заммэра.
Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
 
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