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На Украине разоблачили заговор Минобороны в пользу России
Минобороны Украины высмеяли за подыгрывание России - РИА Новости, 27.12.2021
На Украине разоблачили заговор Минобороны в пользу России
Украинский эксперт Олег Постернак назвал идею Министерства обороны Украины о воинском учете среди женщин "абсолютно идиотской" и вредной. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T15:42
2021-12-27T17:20
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министерство обороны украины
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинский эксперт Олег Постернак назвал идею Министерства обороны Украины о воинском учете среди женщин "абсолютно идиотской" и вредной."Указ был в октябре, и неожиданно Минобороны начинает какие-то действия в декабре. Люди не понимают, что происходит, над этим смеются", — сказал он в эфире телеканала НАШ.По мнению эксперта, путаница, произошедшая в результате действий военного министерства, в будущем негативно скажется при настоящей опасности."Вообще процедуру возможной мобилизации в случае реальной угрозы со стороны России просто срывают такими решениями", — заключил специалист.На этой неделе на Украине вступил в силу приказ Минобороны со списком отраслей и профессий, представительницы которых должны до конца 2022 года встать на воинский учет. Речь идет о сотнях тысяч женщин, в том числе беременных и с маленькими детьми. Как указывали в ВСУ, украинок не будут призывать в армию без их согласия, но те, кто не встанет на учет, не смогут официально устроиться на работу.На сайте президента уже зарегистрировали петицию с требованием отменить приказ. Ее авторы назвали нововведение "безобразием" и "издевательством над женщинами". Прошение собрало уже более 6,8 тысячи подписей.
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в мире, украина, министерство обороны украины, россия
15:42 27.12.2021 (обновлено: 17:20 27.12.2021)
 
Минобороны Украины высмеяли за подыгрывание России

Украинский политтехнолог Постернак: приказ о воинском учете Минобороны был не продуман

© РИА Новости / Михаил ПалинчакМинистерство обороны Украины
Министерство обороны Украины - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинский эксперт Олег Постернак назвал идею Министерства обороны Украины о воинском учете среди женщин "абсолютно идиотской" и вредной.
"Указ был в октябре, и неожиданно Минобороны начинает какие-то действия в декабре. Люди не понимают, что происходит, над этим смеются", — сказал он в эфире телеканала НАШ.
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По мнению эксперта, путаница, произошедшая в результате действий военного министерства, в будущем негативно скажется при настоящей опасности.
"Вообще процедуру возможной мобилизации в случае реальной угрозы со стороны России просто срывают такими решениями", — заключил специалист.
На этой неделе на Украине вступил в силу приказ Минобороны со списком отраслей и профессий, представительницы которых должны до конца 2022 года встать на воинский учет. Речь идет о сотнях тысяч женщин, в том числе беременных и с маленькими детьми. Как указывали в ВСУ, украинок не будут призывать в армию без их согласия, но те, кто не встанет на учет, не смогут официально устроиться на работу.
На сайте президента уже зарегистрировали петицию с требованием отменить приказ. Ее авторы назвали нововведение "безобразием" и "издевательством над женщинами". Прошение собрало уже более 6,8 тысячи подписей.
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