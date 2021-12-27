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На Украине разоблачили заговор Минобороны в пользу России

Минобороны Украины высмеяли за подыгрывание России - РИА Новости, 27.12.2021

На Украине разоблачили заговор Минобороны в пользу России

Украинский эксперт Олег Постернак назвал идею Министерства обороны Украины о воинском учете среди женщин "абсолютно идиотской" и вредной. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:42

2021-12-27T15:42

2021-12-27T17:20

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинский эксперт Олег Постернак назвал идею Министерства обороны Украины о воинском учете среди женщин "абсолютно идиотской" и вредной."Указ был в октябре, и неожиданно Минобороны начинает какие-то действия в декабре. Люди не понимают, что происходит, над этим смеются", — сказал он в эфире телеканала НАШ.По мнению эксперта, путаница, произошедшая в результате действий военного министерства, в будущем негативно скажется при настоящей опасности."Вообще процедуру возможной мобилизации в случае реальной угрозы со стороны России просто срывают такими решениями", — заключил специалист.На этой неделе на Украине вступил в силу приказ Минобороны со списком отраслей и профессий, представительницы которых должны до конца 2022 года встать на воинский учет. Речь идет о сотнях тысяч женщин, в том числе беременных и с маленькими детьми. Как указывали в ВСУ, украинок не будут призывать в армию без их согласия, но те, кто не встанет на учет, не смогут официально устроиться на работу.На сайте президента уже зарегистрировали петицию с требованием отменить приказ. Ее авторы назвали нововведение "безобразием" и "издевательством над женщинами". Прошение собрало уже более 6,8 тысячи подписей.

https://ria.ru/20211227/ukraina-1765663834.html

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