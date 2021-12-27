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Минобороны: НАТО проводит 30 учений в год по ведению войны против России
Минобороны: НАТО проводит 30 учений в год по ведению войны против России - РИА Новости, 27.12.2021
Минобороны: НАТО проводит 30 учений в год по ведению войны против России
Североатлантический альянс ежегодно проводит три десятка крупных учений, на которых отрабатывается ведение войны против России, сообщил в понедельник... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T19:03
2021-12-27T19:03
в мире
москва
александр фомин
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
восточная европа
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Североатлантический альянс ежегодно проводит три десятка крупных учений, на которых отрабатывается ведение войны против России, сообщил в понедельник замминистра обороны РФ Александр Фомин на внеплановом брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве."Ежегодно блоком НАТО проводится 30 крупных учений, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения военных действий против России. В рамках учебно-боевых мероприятий особое внимание уделяется созданию ударных группировок у границ нашей страны. В частности, в мае-июне текущего года проведена серия учений Defender Europe-2021 с переброской из Соединённых Штатов Америки и Западной Европы на "восточный фланг" войск усиления численностью до 40 тысяч человек", - сказал Фомин.При этом он напомнил, что "Основополагающий акт Россия-НАТО" 1997 года предусматривает отказ государств блока "решать задачи коллективной обороны путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил"."Однако в настоящее время в Восточной Европе на непрерывной основе поддерживается присутствие около 13 тысяч военнослужащих внерегиональных государств блока. Соответствующие формирования имеют на вооружении около 200 танков, 400 бронированных машин, 50 орудий и свыше 30 самолетов и вертолётов", - отметил Фомин.Он также напомнил, что под давлением Белого дома главы государств и правительств стран-участниц НАТО на саммите в Великобритании в 2014 году приняли обязательства довести к 2024 году объёмы национальных ассигнований на оборону до 2% BBП при одновременном выделении не менее 20% на закупку вооружения на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В результате реализации указанного решения совокупные затраты союзников на военные нужды в 2021 году достигли 1 триллиона 174 миллиардов долларов. Этот показатель превышает военный бюджет РФ более чем в 18 раз. За последние шесть лет рост ассигнований альянса составил 278 миллиардов долларов (31%), а если считать с 1997 года - то 715 миллиардов долларов, то есть в два с половиной раза, отметил замминистра обороны.
https://ria.ru/20211227/potentsial-1765713503.html
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в мире, москва, александр фомин, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), восточная европа, россия
19:03 27.12.2021
 
Минобороны: НАТО проводит 30 учений в год по ведению войны против России

Замминистра обороны Фомин: НАТО ежегодно проводит 30 учений по ведению войны против России

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOБританский солдат на учениях НАТО в Эстонии
Британский солдат на учениях НАТО в Эстонии
© CC BY-NC-ND 2.0/NATO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Североатлантический альянс ежегодно проводит три десятка крупных учений, на которых отрабатывается ведение войны против России, сообщил в понедельник замминистра обороны РФ Александр Фомин на внеплановом брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
"Ежегодно блоком НАТО проводится 30 крупных учений, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения военных действий против России. В рамках учебно-боевых мероприятий особое внимание уделяется созданию ударных группировок у границ нашей страны. В частности, в мае-июне текущего года проведена серия учений Defender Europe-2021 с переброской из Соединённых Штатов Америки и Западной Европы на "восточный фланг" войск усиления численностью до 40 тысяч человек", - сказал Фомин.
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При этом он напомнил, что "Основополагающий акт Россия-НАТО" 1997 года предусматривает отказ государств блока "решать задачи коллективной обороны путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил".
"Однако в настоящее время в Восточной Европе на непрерывной основе поддерживается присутствие около 13 тысяч военнослужащих внерегиональных государств блока. Соответствующие формирования имеют на вооружении около 200 танков, 400 бронированных машин, 50 орудий и свыше 30 самолетов и вертолётов", - отметил Фомин.
Он также напомнил, что под давлением Белого дома главы государств и правительств стран-участниц НАТО на саммите в Великобритании в 2014 году приняли обязательства довести к 2024 году объёмы национальных ассигнований на оборону до 2% BBП при одновременном выделении не менее 20% на закупку вооружения на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В результате реализации указанного решения совокупные затраты союзников на военные нужды в 2021 году достигли 1 триллиона 174 миллиардов долларов. Этот показатель превышает военный бюджет РФ более чем в 18 раз. За последние шесть лет рост ассигнований альянса составил 278 миллиардов долларов (31%), а если считать с 1997 года - то 715 миллиардов долларов, то есть в два с половиной раза, отметил замминистра обороны.
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В миреМоскваАлександр ФоминНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Восточная ЕвропаРоссия
 
 
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